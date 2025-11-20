Τα μηνύματα από τη δέσμη εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν που δημοσιεύθηκαν από το Κογκρέσο στις 13 Νοεμβρίου ρίχνουν νέο φως στην προσπάθεια του να προσεγγίσει τον δισεκατομμυριούχο Μπιλ Γκέιτς.

Το πρόσφατα δημοσιευμένο υλικό από το 2017 δείχνει μια σειρά από μηνύματα μεταξύ του Έπσταϊν και ενός ανθρώπου που εμφανίζεται ως σύμβολος του Γκέιτς, στα οποία συζητούν για τον μεγιστάνα της τεχνολογίας και άλλους συμμετέχοντες σε ένα ετήσιο συμπόσιο στην Ουάσινγκτον, σημειώνει το CBS.

Ο Έπσταϊν ήλπιζε να πείσει τον Γκέιτς να επενδύσει σε ένα ταμείο που θα διαχειριζόταν ο ίδιος, ένα μη φορολογήσιμο φιλανθρωπικό σχήμα που τελικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

«Θέλει να σου μιλήσει, αλλά η γυναίκα του δεν τον αφήνει», είπε ο σύμβουλος. Σε μια σειρά μηνυμάτων ένα λεπτό αργότερα, ο σύμβουλος είπε για τον Γκέιτς: «Σ' αγαπάει», «σε χαιρετά» και «νιώθει άσχημα για το ταμείο παρεμπιπτόντως. Θεώρησε ότι ήταν εξαιρετική ιδέα, αλλά η σύζυγός του δεν το επέτρεψε».

Ο Γκέιτς ενδιαφερόταν για την ιδέα, είπε ο σύμβουλος, αλλά υπήρχαν οι επιφυλάξεις ενός ατόμου που δεν ήθελε να επικοινωνεί με τον Έπσταϊν: η τότε σύζυγος του Γκέιτς, Μελίντα.

Αργότερα την ίδια μέρα, πρότεινε στο ίδιο πρόσωπο ότι η πρώην σύμβουλος του Ομπάμα, Kathryn Ruemmler, «θα ήθελε πολύ να συναντηθεί με τη Mελίντα και να της παρουσιάσει την άλλη πλευρά του Τζέφρι». Μια πηγή ανέφερε στο CBS News ότι η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Το CBS News είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η Ruemmler, η οποία είναι επί του παρόντος επικεφαλής νομικών υπηρεσιών της Goldman Sachs, ανήκε στον στενό κύκλο του Έπσταίν τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η Ruemmler το έχει περιγράψει ως επαγγελματική σχέση και δεν έχει κατηγορηθεί για παράνομες πράξεις.

Ο ιδρυτής της Microsoft και φιλάνθρωπος είχε προηγουμένως προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει τη σχέση του με τον Έπσταίν, δηλώνοντας το 2019: «Δεν είχα καμία επαγγελματική σχέση ή φιλία μαζί του». Το 2021, αφού έγινε σαφές ότι ο Γκέιτς και ο Έπσταϊν είχαν συναντηθεί επανειλημμένα κατά τη δεκαετία πριν από το θάνατο του δεύτερου το 2019, ο Γκέιτς χαρακτήρισε το χρόνο που πέρασε με τον Επσταϊν ως «τεράστιο λάθος».

Το ημερολόγιο του Έπσταϊν, που δημοσιεύθηκε από το Κογκρέσο τον Σεπτέμβριο, δείχνει αρκετές συναντήσεις με τον Γκέιτς, ο οποίος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι είχε συναντηθεί με τον Έπσταϊν ενώ αναζητούσε συνεισφορές και συνδέσεις για τη φιλανθρωπική του δράση στον τομέα της παγκόσμιας υγείας.

Ο Γκέιτς είναι ένας από τους πολλούς διάσημους και ισχυρούς ανθρώπους που επί μακρόν προσπάθησαν να υποβαθμίσουν δημοσίως τη σχέση τους με τον Έπσταϊν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν έρθει στο φως έγγραφα που αποδεικνύουν ότι στην πραγματικότητα είχαν πιο στενές σχέσεις από ό,τι είχαν παραδεχτεί.

Πηγή: skai.gr

