Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη μέσω Truth Social ότι υπέγραψε τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του υλικού του φακέλου του Τζέφρι Έπστάϊν, στην οποία πρόβαλε αντίσταση επί μήνες, μετά την έγκριση του νόμου με συντριπτική πλειοψηφία από το Κογκρέσο, την Τρίτη.

«Μόλις υπέγραψα τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Έπστάϊν», ανέφερε, με όλη την πρόταση γραμμένη με κεφαλαία γράμματα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτηση του, σχεδόν τετρακοσίων λέξεων, με την οποία κατηγόρησε δημοκρατικούς πως προσπαθούν να κρύψουν την «αλήθεια» για τον εκατομμυριούχο χρηματομεσίτη και σύμβουλο επενδύσεων που πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης με θύματα ιδίως ανήλικα κορίτσια.

Η ανάρτηση Τραμπ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος κατηγορήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης το 2019 (όχι τους Δημοκρατικούς!), ήταν Δημοκρατικός σε όλη του τη ζωή, δώρισε χιλιάδες δολάρια σε Δημοκρατικούς πολιτικούς και ήταν βαθιά συνδεδεμένος με πολλές γνωστές προσωπικότητες των Δημοκρατικών, όπως ο Μπιλ Κλίντον (ο οποίος ταξίδεψε με το αεροπλάνο του 26 φορές), ο Λάρι Σάμερς (ο οποίος μόλις παραιτήθηκε από πολλά διοικητικά συμβούλια, συμπεριλαμβανομένου του Χάρβαρντ), ο πολιτικός ακτιβιστής του Sleazebag, Ριντ Χόφμαν, ο ηγέτης της μειοψηφίας Χακίμ Τζέφρις (ο οποίος ζήτησε από τον Έπσταϊν να δωρίσει στην εκστρατεία του ΑΦΟΥ απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Έπσταϊν), η Δημοκρατική βουλευτής Στέισι Πλάσκετ και πολλοί άλλοι.

Ίσως η αλήθεια για αυτούς τους Δημοκρατικούς και τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν σύντομα να αποκαλυφθεί, επειδή ΜΟΛΙΣ ΥΠΟΓΡΑΨΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΣΤΑΪΝ!

Όπως όλοι γνωρίζουν, ζήτησα από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και τον Ηγέτη της Πλειοψηφίας της Γερουσίας Τζον Θουν να ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή και τη Γερουσία, αντίστοιχα. Λόγω αυτού του αιτήματος, οι ψήφοι ήταν σχεδόν ομόφωνες υπέρ της ψήφισης.

Υπό τις οδηγίες μου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη παραδώσει σχεδόν πενήντα χιλιάδες σελίδες εγγράφων στο Κογκρέσο.

Μην ξεχνάτε — Η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν παρέδωσε ούτε ένα αρχείο ή σελίδα που να σχετίζεται με τον Δημοκρατικό Έπσταϊν, ούτε μίλησαν ποτέ γι' αυτόν. Οι Δημοκρατικοί χρησιμοποίησαν το ζήτημα «Έπσταϊν», το οποίο τους επηρεάζει πολύ περισσότερο από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, προκειμένου να προσπαθήσουν να αποσπάσουν την προσοχή από τις ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ μας Νίκες, συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟΥ ΝΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ, των Ισχυρών Συνόρων, του Κανένας Άνδρας στα Γυναικεία Αθλήματα (των Τρανς), του τερματισμού των διακρίσεων, του τερματισμού του ρεκόρ του πληθωρισμού του Μπάιντεν, της μείωσης των τιμών, των μεγαλύτερων φορολογικών και κανονιστικών περικοπών στην Ιστορία, του τερματισμού ΟΚΤΩ πολέμων, της ανοικοδόμησης του Στρατού μας, της εξόντωσης των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν, της επένδυσης τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, της δημιουργίας της «ΠΙΟ ΚΑΥΤΗΣ» χώρας οπουδήποτε στον κόσμο, ακόμη και της ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΗΤΤΑΣ των Δημοκρατικών στο πρόσφατο shutdown.

Για χρόνια, το Μεγάλο μας Έθνος έπρεπε να υπομείνει τη ΡΩΣΙΑ, τη ΡΩΣΙΑ, τη ΡΩΣΙΑ, την ΟΥΚΡΑΝΙΑ, την ΟΥΚΡΑΝΙΑ, την ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΕΣ # 1, τη ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΕΣ # 2 και πολλά άλλα Κυνήγια Μαγισσών και Απάτες που δημιούργησαν οι Δημοκρατικοί, τα οποία ήταν όλα τόσο τρομερά και διχαστικά για τη Χώρα μας και έγιναν για να συγχύσουν και να αποσπάσουν την προσοχή από τη ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ που κάνουν οι Ρεπουμπλικάνοι και η κυβέρνηση Τραμπ. Αυτή η τελευταία φάρσα θα γυρίσει μπούμερανγκ στους Δημοκρατικούς, όπως ακριβώς έχουν κάνει και όλοι οι υπόλοιποι!

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!

Η υπόθεση Έπστάϊν - με τον οποίο διατηρούσε φιλική σχέση για χρόνια ο ακόμη τότε επιχειρηματίας Τραμπ - μετατράπηκε σε αγκάθι στο πλευρό του το τελευταίο διάστημα, μολονότι ήταν ο ίδιος που τροφοδοτούσε θεωρίες συνωμοσίας και υποσχόταν πολύκροτες αποκαλύψεις προεκλογικά.

Η υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του Παμ Μπόντι διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως το υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση Έπστάϊν θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός 30 ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος, υποσχόμενη «μέγιστη διαφάνεια».

Πηγή: skai.gr

