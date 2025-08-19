Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία εκτόξευσε 270 drones και 10 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της αυτόν τον μήνα.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία δήλωσε ότι κατέρριψε 230 drones και έξι πυραύλους. Κατέγραψε επιθέσεις σε 16 τοποθεσίες με τέσσερις πυραύλους και 40 drones, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η πρωινή επίθεση με drone της Ρωσίας στην περιοχή Τσερνιχόφ στην Ουκρανία προκάλεσε ζημιές σε υποδομές και αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος σε περιοχές της βόρειας περιοχής, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης σύμφωνα με το Reuters.

«Ορισμένοι οικισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος», έγραψε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Τσάους στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram την Τρίτη.

Επίθεση με drones της Ουκρανίας στη νοτιοδυτική Ρωσία

Συντρίμμια μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones της Ουκρανίας που καταρρίφθηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας προκάλεσαν πυρκαγιές σε διυλιστήριο πετρελαίου και σε οροφή νοσοκομείου στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ της νοτιοδυτικής Ρωσίας, ανακοίνωσαν σήμερα μέσω Telegram οι τοπικές αρχές.

«Πυροσβέστες εργάζονται επιτόπου για να περιορίσουν και να σβήσουν τις πυρκαγιές», εξήγησε ο περιφερειάρχης Αντρέι Μπατσάροφ. «Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί», πρόσθεσε.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανέφερε, επίσης μέσω Telegram, ότι οι πτήσεις προς και από την περιφέρεια ανεστάλησαν για λόγους ασφαλείας για διάστημα περίπου τριών ωρών τη νύχτα.

Το εύρος της επίθεσης δεν έχει γίνει ακόμη σαφές. Ο κ. Μπατσάροφ έκανε λόγο για «μαζικής» κλίμακας επιδρομή drones.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές άμεσα, ενώ δεν έχει υπάρξει σχόλιο από πλευράς Κιέβου μέχρι στιγμής.

Η ουκρανική πλευρά χαρακτηρίζει τις επιδρομές στη Ρωσία ανταπόδοση για τα συνεχιζόμενα ρωσικά πλήγματα στον πόλεμο που διαρκεί 3,5 χρόνια και τονίζει πως στόχος είναι να καταστραφούν υποδομές απαραίτητες για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών υποδομών.

Το διυλιστήριο στη Βολγκαγκράντ ανήκει στον ρωσικό πετρελαϊκό κολοσσό Lukoil κι είχε ήδη αναστείλει τη λειτουργία του εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών drones, σύμφωνα με δυο πηγές του Ρόιτερς που εκφράστηκαν χθες.

Οι εργασίες διύλισης αργού έχουν ανασταλεί ως τουλάχιστον τα μέσα του Σεπτεμβρίου, διευκρίνισαν.

Το 2024 η συγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργάστηκε 13,7 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αργού, ή με άλλα λόγια το 5,1% της συνολικής ποσότητας του πετρελαίου που διυλίστηκε στη χώρα.

