«Θα μπορούσε να ήταν το τελευταίο μας γεύμα»: Xτυπήθηκαν από αυτοκίνητο ενώ βρίσκονταν σε εστιατόριο - Βίντεο

Βιντεοσκοπούσαν την κριτική τους για το φαγητό ενός εστιατορίου όταν το SUV αυτοκίνητο έπεσε απροσδόκητα πάνω τους σπάζοντας τη βιτρίνα

ΗΠΑ: Ζευγάρι food influencers χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο ενώ βρίσκονταν σε εστιατόριο

Άγιο... είχε ένα ζευγάρι food influencers, οι οποίοι χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο ενώ έτρωγαν αμέριμνοι σε εστιατόριο στο Χιούστον του Τέξας. 

Η Νίνα Σαντιάγο και ο Πάτρικ Μπλάκγουντ, βιντεοσκοπούσαν την κριτική τους για το φαγητό ενός εστιατορίου όταν το SUV αυτοκίνητο έπεσε απροσδόκητα πάνω τους, σπάζοντας τη βιτρίνα.

Η Σαντιάγο αργότερα δημοσίευσε φωτογραφίες από τα τραύματά της στο Instagram, δείχνοντας τραύματα στο πρόσωπο και τα χέρια της. Ο Μπλάκγουντ φαινόταν επίσης να έχει τραύματα στο πρόσωπο και το στήθος του.

«Είμαι απίστευτα ευγνώμων που είμαι ζωντανή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Αυτή η εμπειρία μου έδειξε τι πραγματικά έχει σημασία. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για κακίες ή θυμό. Αφήστε τα πράγματα να πάνε όπως πρέπει, συγχωρήστε, ζήστε το τώρα και εκτιμήστε όσους βρίσκονται γύρω σας. Αυτό θα μπορούσε να ήταν το τελευταίο μας γεύμα» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Η ταυτότητα του οδηγού του SUV παραμένει άγνωστη.

