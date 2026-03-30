Ο Ζελένσκι χαρακτηρίζει επιτυχημένη την περιοδεία στη Μέση Ανατολή και ανακοινώνει συμφωνίες

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelenskyy), χαρακτήρισε την περιοδεία του σε χώρες της Μέσης Ανατολής επιτυχημένη, ανακοινώνοντας ότι επιτεύχθηκαν, ή βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση αρκετές συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.

Ο Ζελένσκι πραγματοποίησε την περιοδεία με στόχο να προσφέρει την ουκρανική τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση επιθέσεων με drones, ιδιαίτερα αυτών που χρησιμοποιούνται από το Ιράν, στο πλαίσιο της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισράλ, η οποία έχει επεκταθεί στη Μέση Ανατολή.

Η Ουκρανία προωθεί την εμπειρία που έχει αποκτήσει στον τετραετή πόλεμο με τη Ρωσία, η οποία, από την εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022, χρησιμοποιεί κυρίως μη επανδρωμένα αεροσκάφη ιρανικού σχεδιασμού.

Σε νυχτερινό του διάγγελμα μετά την επιστροφή του στο Κίεβο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι επετεύχθησαν «ιστορικές» συμφωνίες ασφάλειας με τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ.

Παράλληλα, η Ουκρανία συνεργάζεται με την Ιορδανία και το Κουβέιτ, ενώ ενδιαφέρον για συνεργασία έχουν εκφράσει επίσης το Μπαχρέιν και το Ομάν.

«Για την Ουκρανία, αυτό δεν αφορά μόνο το κύρος και τον σεβασμό προς τον λαό μας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο και πρακτικό ζήτημα. Εξάγουμε το αμυντικό μας σύστημα, τις δεξιότητες των στρατιωτών μας και τη γνώση που διαθέτει το κράτος μας».

Όπως ανέφερε, η Ουκρανία αναμένει αντίστοιχη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει συζητήσεις για την αεράμυνα, την ανάπτυξη της αμυντικής παραγωγής και τη συνεργασία στην ενέργεια.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι πωλήσεις όπλων πρέπει να αποφασίζονται σε κυβερνητικό επίπεδο, προειδοποιώντας τις επιχειρήσεις να μην προχωρούν σε απευθείας συμφωνίες με πελάτες.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, ο πρόεδρος δήλωσε ότι συζήτησε επίσης τον εφοδιασμό της περιοχής με ντίζελ, ζωτικής σημασίας τόσο για τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας όσο και για τον αγροτικό τομέα. Στο διάγγελμά του, ανέφερε ότι διαπίστωσε «μεγάλο σεβασμό» για την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή, καθώς και μια «κοινή αντίληψη μεταξύ των χωρών της περιοχής» για συνεργασία με Ουκρανούς ειδικούς. «Η ασφάλεια και η αποκατάσταση της σταθερότητας αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για όλους», κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

