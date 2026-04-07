Σείεται η Κύπρος από σκάνδαλο με εμπλοκή δικαστών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης δημοσιοποίησε σοβαρές καταγγελίες για παραδικαστικό κύκλωμα στην Κύπρο, με εμπλοκή δικαστών και πολιτικών σε πράξεις διαφθοράς, διαπλοκής και άλλες ποινικά κολάσιμες πράξεις.

Η υπόθεση αφορά την «Σάντη», γυναίκα που φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού από δικαστή ενώ ήταν ανήλικη και απέκτησε παιδί μαζί του, και που προσκόμισε φωτογραφίες με μηνύματα που αντάλλασσε ο δικαστής με άλλους δικαστές και πολιτικούς, αποκαλύπτοντας το παραδικαστικό κύκλωμα.

Οι εμπλεκόμενοι αμφισβητούν τη γνησιότητα των δημοσιευμένων μηνυμάτων και επιφυλάσσονται για τα νομικά τους δικαιώματα, ενώ ο δημοσιογράφος δηλώνει ότι διαθέτει τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων τα οποία θα παραδώσει στην αστυνομία εντός της ημέρας.

Σοβαρές καταγγελίες για κύκλωμα δικαστικών με εμπλοκή σε πράξεις διαφθοράς και διαπλοκής, την υπόθεση «Σάντη», δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης.Ανταπόκριση από τη Λευκωσία



Σοβαρές καταγγελίες για παραδικαστικό κύκλωμα, που φέρεται να δρούσε για χρόνια στην Κύπρο με όχημα μία μυστικιστική οργάνωση και με εμπλοκή σε πράξεις διαφθοράς, διαπλοκής αλλά και ποινικά κολάσιμες πράξεις, βρίσκονται στο επίκεντρο της κυπριακής επικαιρότητας. Πρόκειται για καταγγελίες που δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης και οι οποίες αφορούν στην ιστορία της «Σάντη», μιας γυναίκας η οποία φέρεται ενόσω ήταν ανήλικη να έπεφτε θύμα βιασμού από δικαστή, αποκτώντας μάλιστα μαζί του παιδί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η γυναίκα προσκόμισε στον δημοσιογράφο φωτογραφίες με μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε ο δικαστής τόσο με την ίδια όσο και με άλλους δικαστές και πολιτικούς, τα οποία φανερώνουν την ύπαρξη παραδικαστικού κυκλώματος.

Πηγή: Deutsche Welle

Πολλά από τα εν λόγω μηνύματα είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω αναρτήσεων του κ. Δρουσιώτη αλλά και μέσω εφημερίδων, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι αμφισβητούν τη γνησιότητά τους, μιλούν για αποκυήματα νοσηρής φαντασίας και επιφυλάσσονται για τα νομικά τους δικαιώματα. Ο ίδιος ο δημοσιογράφος επιμένει στους ισχυρισμούς του και μιλά για «τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων», τα οποία θα παραδώσει εντός της ημέρας στην αστυνομία.Τριγμοί στην πολιτική ζωήΓια την πορεία των ερευνών σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη» θα ενημερώσει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ η Κυπριακή Κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα εξαντληθεί κάθε μέσο ώστε η υπόθεση να διαλευκανθεί πλήρως. Σε σημερινές του δηλώσεις ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου σημείωσε, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου και του διορισμού ποινικού ανακριτή από το εξωτερικό.Εξάλλου, οι καταγγελίες Δρουσιώτη επιφέρουν ήδη τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου. Το κίνημα Άλμα ανακοίνωσε την αφαίρεση του υποψηφίου πρώην ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιό του, επικαλούμενο ζητήματα που ανέκυψαν σε σχέση με τις καταγγελίες. Ο ίδιος ο Μακάριος Δρουσιώτης εξάλλου είναι υποψήφιος με το Volt, γεγονός που εντείνει το πολιτικό ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση και τις επιπτώσεις της στην προεκλογική περίοδο.

