Τρόμος στην Ελβετία: Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε λόγω χιονοστιβάδας

Μια επιβατική αμαξοστοιχία στην Ελβετία εκτροχιάστηκε, με την αστυνομία να εκφράζει φόβους για τραυματισμούς των επιβαινόντων, καθώς μια χιονοστιβάδα έπληξε τη σιδηροδρομική γραμμή.

Περίπου 80 άτομα επέβαιναν στο τρένο της εταιρείας BLS όταν αυτό εκτροχιάστηκε κοντά στο Γκόπενσταϊν.

Το τρένο αναχώρησε από το Σπίετς στις 6:12 π.μ., με κατεύθυνση προς το Μπριγκ. Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε γύρω στις 7 π.μ. σήμερα.

Εκπρόσωπος της BLS δήλωσε ότι το τρένο εκτροχιάστηκε από χιονοστιβάδα, προσθέτοντας: «Οι επιβάτες θα απομακρυνθούν από το σημείο σύντομα».

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι οι τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων είναι «πιθανοί», συμπληρώνοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει η επιχείρηση ανταπόκρισης στο περιστατικό.

Μετά το συμβάν, οι Ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (SBB) ανακοίνωσαν ότι η λειτουργία της συγκεκριμένης γραμμής αναστέλλεται, με τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα να αναμένεται να διαρκέσουν έως τις 4 μ.μ. σήμερα.

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν έχει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος ούτε για τον αρθμό των τραυματιών. Διευκρίνισε ωστόσο ότι περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το συρμό.

Πηγή: skai.gr

