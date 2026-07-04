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Ηράκλειο: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 70χρονης σε περιοχή της Βιάννου

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε χθες Παρασκευή κατά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και ξεκίνησε η επιχείρηση για τον εντοπισμό της

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Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί, έρευνα των αρχών, για τον εντοπισμό 70χρονης που εξαφανίστηκε από την περιοχή Σύμη του Δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Δυνάμεις της αστυνομίας, αλλά και της Πυροσβεστικής με ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί, αλλά και drone, επιχειρούν να εντοπίσουν τη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τους δικούς της φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε χθες Παρασκευή (3/7) κατά τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και ξεκίνησε η επιχείρηση για τον εντοπισμό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: εξαφάνιση Ηράκλειο Πυροσβεστική
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