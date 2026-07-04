«Το κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα»: Η συγκλονιστική μαρτυρία κατοίκου και η μάχη της Αφροδίτης Νέστορα να σωθεί

Συγκλονίζει η μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενοίκου της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη όπου εκδηλώθηκε η εμπρηστική επίθεση που κόστισε τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια.

Ο ίδιος, ο οποίος νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτειο και έχει πλέον λάβει εξιτήριο, μίλησε στην ΕΡΤ για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι του κτιρίου, περιγράφοντας τις εκρήξεις, τους πυκνούς καπνούς και την προσπάθεια να σωθεί η κόρη του θύματος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ένοικοι αναμένουν την εξιχνίαση της υπόθεσης, ενώ έχουν ήδη αρχίσει οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στην πολυκατοικία.

«Περιμένουμε να βρεθούν οι δράστες. Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση. Το γεγονός όμως ότι χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή τα επισκιάζει όλα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε όσο γίνεται στην καθημερινότητά μας, αλλά ήταν ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη νύχτα της επίθεσης, ο κ. Παπαδόπουλος περιέγραψε πως κατέβηκε μόλις άκουσε τον θόρυβο και αντίκρισε το όχημα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

«Δεν ρίσκαρα να βγω πιο έξω γιατί φοβήθηκα μήπως γίνει έκρηξη. Ανέβηκα αμέσως στο διαμέρισμα και μέσα σε ένα-δύο λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη. Έσπασαν πόρτες και τζάμια και το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα», είπε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, μέσα σε ελάχιστο χρόνο οι καπνοί είχαν κατακλύσει ολόκληρο το κτίριο, δημιουργώντας αποπνικτικές συνθήκες.

«Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Ένιωθες αμέσως κάψιμο στο στήθος», ανέφερε.

Πώς η Αφροδίτη Νέστορα κατάφερε να σωθεί

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Αφροδίτη Νέστορα, κόρη του θύματος, η οποία στην προσπάθειά της να διαφύγει έφτασε στο διαμέρισμά τους.

«Η κυρία Αφροδίτη είχε ανέβει επάνω, έψαχνε κάποια πόρτα και μπήκε στο δικό μας διαμέρισμα. Τη βρήκα στο μπαλκόνι σε κατάσταση λιποθυμίας και σοκ. Προσπαθήσαμε να τη συνεφέρουμε και φώναξα τους διασώστες να ανέβουν να την παραλάβουν», είπε.

Όπως ανέφερε, η νεαρή γυναίκα έφερε εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ όταν συνήλθε αναζητούσε διαρκώς τους γονείς της.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι υπόλοιποι ένοικοι είχαν αντιληφθεί στο παρελθόν οτιδήποτε που θα μπορούσε να προμηνύει μια τέτοια επίθεση.

«Δεν είχαμε κάποιο απειλητικό μήνυμα ή άλλο περιστατικό. Είναι μια γειτονιά με κατοικίες και λίγα μικρά καταστήματα. Δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μας», κατέληξε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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