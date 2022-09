Βίντεο: Επίσκεψη - έκπληξη Κάρολου και Ουίλιαμ στην ουρά για το λαϊκό προσκύνημα

Δεν πίστευαν στα μάτια τους σήμερα οι χιλιάδες ταλαιπωρημένοι πολίτες που περίμεναν στην ουρά επί ώρες για να προσκυνήσουν το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο βασιλιάς Κάρολος III και ο πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος Ουίλιαμ έκαναν αιφνιδιαστική εμφάνιση στην ουρά για το λαϊκό προσκύνημα, χαιρέτησαν το πλήθος και αντάλλαξαν χειραψία με κάποιους από τους τυχερούς που είχαν αυτή την απροσδόκητη τιμή.

King Charles III and his son Prince William greet mourners who have been waiting for hours in miles-long queue to see Queen’s coffin

https://t.co/4E4ZYRbViL