Μια έντονη αύξηση των κρουσμάτων γρίπης, που οφείλεται σε ένα νέο κυρίαρχο στέλεχος του ιού, σαρώνει την Ευρώπη, ασκώντας σοβαρή πίεση στα συστήματα υγείας αρκετών χωρών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τουλάχιστον 27 από τις 38 χώρες της ευρωπαϊκής περιοχής του ανέφεραν «υψηλή ή πολύ υψηλή δραστηριότητα της γρίπης», με περισσότερους από τους μισούς ασθενείς με συμπτώματα γρίπης να είναι θετικοί σε έξι χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιρλανδία, η Σερβία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνει ο Guardian.

Ανέφερε ότι η περίοδος της γρίπης ξεκίνησε περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια και προέτρεψε τον πληθυσμό να περιορίσει τη μετάδοση με εμβολιασμό, παραμονή στο σπίτι σε περίπτωση αδιαθεσίας και χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους σε περίπτωση αναπνευστικών συμπτωμάτων.

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι η νέα παραλλαγή της εποχικής γρίπης –A(H3N2)– ήταν η αιτία των μολύνσεων, αντιπροσωπεύοντας έως και το 90% όλων των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης στην Ευρώπη, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι προκαλούσε σοβαρές επιπλοκές.

Ο Χανς Χένρι Κλουγκ, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, δήλωσε: «Η γρίπη εμφανίζεται κάθε χειμώνα, αλλά φέτος είναι λίγο διαφορετική. Αυτό δείχνει πώς μια μικρή γενετική παραλλαγή στον ιό της γρίπης μπορεί να ασκήσει τεράστια πίεση στα συστήματα υγείας μας».

Ο Kluge τόνισε επίσης τον κίνδυνο της παραπληροφόρησης. «Στο τρέχον κλίμα, είναι ζωτικής σημασίας να αναζητούμε αξιόπιστες πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές, όπως οι εθνικές υγειονομικές υπηρεσίες και ο ΠΟΥ», δήλωσε. «Σε μια δύσκολη περίοδο γρίπης, οι αξιόπιστες, τεκμηριωμένες πληροφορίες μπορούν να σώσουν ζωές», πρόσθεσε.

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι τα πρώτα στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσαν ότι το εμβόλιο της γρίπης μείωσε τον κίνδυνο σοβαρής νόσου από τον ιό A(H3N2), αν και ενδέχεται να μην προλαμβάνει τη μόλυνση, και δήλωσε ότι ο εμβολιασμός παραμένει το πιο σημαντικό προληπτικό μέτρο.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με υποκείμενες παθήσεις, οι εγκυμονούσες και τα παιδιά», ανέφερε. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αποτελούν επίσης ομάδα προτεραιότητας για την προστασία της δικής τους υγείας και της υγείας των ασθενών τους.

«Όπως και σε άλλες εποχές, τα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι οι κύριοι φορείς της εξάπλωσης της νόσου στην κοινότητα», πρόσθεσε. «Ωστόσο, οι ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν την πλειονότητα των σοβαρών περιπτώσεων που απαιτούν νοσηλεία».

Ο Kluge είπε ότι η εποχική γρίπη αναμένεται να κορυφωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου. «Η τρέχουσα εποχική γρίπη, αν και σοβαρή, δεν αντιπροσωπεύει το επίπεδο παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19», σημείωσε, προσθέτοντας: «Τα συστήματα υγείας μας έχουν δεκαετίες εμπειρίας στη διαχείριση της γρίπης, διαθέτουμε ασφαλή εμβόλια που ενημερώνονται ετησίως και έχουμε ένα σαφές εγχειρίδιο προστατευτικών μέτρων που λειτουργούν».

Το βρετανικό NHS δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι προετοιμάζεται για έναν από τους χειρότερους χειμώνες που έχουν καταγραφεί, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στις ιατρικές υπηρεσίες, τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες ασθενοφόρων. Το Ινστιτούτο Robert Koch στη Γερμανία δήλωσε ότι η περίοδος της γρίπης στη χώρα ξεκίνησε δύο έως τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Η γαλλική εθνική υπηρεσία δημόσιας υγείας, Santé publique, ανέφερε ότι η δραστηριότητα της γρίπης «αυξάνεται έντονα» στη μητροπολιτική Γαλλία, με αύξηση των κρουσμάτων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και αύξηση του αριθμού των ατόμων που αναζητούν θεραπεία στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων.

Στην Ισπανία, τα ποσοστά μόλυνσης ήταν ήδη υψηλότερα από τα επίπεδα του χειμώνα του περασμένου έτους και οι νοσηλείες διπλασιάστηκαν σε μια εβδομάδα, ενώ η Ρουμανία και η Ουγγαρία παρουσίασαν επίσης έντονη αύξηση των κρουσμάτων.

