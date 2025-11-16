Αυτοκίνητο παρέσυρε θεατές σε αγώνα επίδειξης στην Αυστραλία - Τουλάχιστον 9 τραυματίες (video)

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Σάββατο όταν αυτοκίνητο παρέσυρε θεατές σε αγώνα επίδειξης στην πόλη Γουάλτσα της νοτιοανατολικής Αυστραλίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ύστερα από σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο στον χώρο της επίδειξης, ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει με ορμή στον προστατευτικό φράχτη και να παρασύρει αρκετούς θεατές.

Ένας 54χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, συμπληρώνοντας πως άλλοι τρεις θεατές τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι τραυματίες είναι μεταξύ 20 και 75 ετών, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που το αυτοκίνητο παρασύρει τους θεατές.

