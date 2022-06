Επεισόδια με συλλήψεις στους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ: Διαμαρτυρίες από την Animal Rebellion - Δείτε βίντεο

Περίπου 25 διαδηλωτές προσπάθησαν να αποφύγουν την αστυνομία και να σπάσουν τα μέτρα ασφαλείας κατά τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ που ξεκίνησε την Πέμπτη.

Μάλιστα, δύο από τους διαδηλωτές - που ήταν από την Animal Rebellion - μπόρεσαν να καθίσουν στη μέση του Mall καθώς πλησίαζε η μπάντα.

Protesters were dragged off the Mall by police after they ran in front of a parade as the Queen's Platinum Jubilee celebrations started. https://t.co/NCVaZD2qA7 #PlatinumJubilee pic.twitter.com/6QPFgYfYIG

Οι αστυνομικοί τους τράβηξαν από τη μέση καθώς οι μουσικοί περνούσαν δίπλα τους αποφεύγοντάς τους εντελώς, προκαλώντας χειροκροτήματα και αποδοκιμασίες

Λίγα λεπτά αργότερα η Animal Rebellion ανέβασε στο Twitter: «Υποστηρικτές των ζώων διαταράσσουν τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της Βασίλισσας απαιτώντας την ανάκτηση της Βασιλικής Γης.

BREAKING: Animal Rebels disrupt the Queen’s Platinum Jubilee celebrations demanding that Royal Land is Reclaimed. This summer, we’re taking bigger action against the Dairy industry than ever before, and we need you! Join our #PlantBasedFuture talk this Friday! Link in our Bio ⬆️ pic.twitter.com/7X9rxXqVOa