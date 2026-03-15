Επαφές Στάρμερ με Τραμπ και Κάρνεϊ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Ο Βρετανός πρωθυπουργός μίλησε με τους ηγέτες των ΗΠΑ και Καναδά για την ανάγκη ανοίγματος του Στενού του Χορμούζ, για την ευημερία της παγκόσμιας ναυτιλίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Trump) για την ανάγκη ανοίγματος του Στενού του Χορμούζ για τον τερματισμό της διαταρραχής στην παγκόσμια ναυτιλία, γνωστοποίησε σήμερα το βράδυ μια εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Στάρμερ συνομίλησε επίσης με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, με τους δύο αυτούς ηγέτες να συζητούν τον αντίκτυπο του συνεχιζόμενου κλεισίματος του Στενού στη διεθνή ναυτιλία, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.

Ο Στάρμερ και ο Κάρνεϊ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.

TAGS: Κιρ Στάρμερ Ντόναλντ Τραμπ Μαρκ Κάρνεϊ Κρίση στη Μέση Ανατολή
