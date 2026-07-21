Εβδομήντα τέσσερα χρόνια μετά τη συντριβή ενός αεροπλάνου της Pan Am (Pan American World Airways) στη θάλασσα, στα ανοιχτά του Πουέρτο Ρίκο, μια ομάδα ερευνητών εντόπισε τα συντρίμμια του αεροσκάφους στον βυθό του ωκεανού. Το συγκεκριμένο δυστύχημα κόστισε τη ζωή σε 52 ανθρώπους και οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές στην αεροπορική ασφάλεια, μεταξύ των οποίων και οι ενημερώσεις ασφαλείας πριν από την απογείωση.

Το Ίδρυμα Air/Sea Heritage Foundation, σε συνεργασία με άλλους φορείς, μεταξύ των οποίων και η εκπομπή του Discovery Channel "Expedition Unknown", εντόπισε τον περασμένο μήνα τα συντρίμμια του αεροσκάφους "Clipper Endeavor" της Pan Am στον πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού, στα ανοιχτά της βόρειας ακτής του Πουέρτο Ρίκο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Discovery.

Συντρίμμι από το αεροσκάφος της Pan Am

Η ανακάλυψη, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια αυτόνομου υποβρύχιου drone, έβαλε τέλος σε δεκαετίες μυστηρίου σχετικά με το ακριβές σημείο όπου κατέληξε το αεροσκάφος τύπου Douglas DC-4, μετά τη συντριβή του στη θάλασσα, λίγο μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Ρίκο στις 11 Απριλίου 1952. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 64 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος.

Αν και όλοι οι επιβάτες επέζησαν από την αρχική πρόσκρουση στο νερό, τελικά μόνο 17 άνθρωποι διασώθηκαν. Οι υπόλοιποι χάθηκαν μαζί με το αεροσκάφος που βυθίστηκε γρήγορα, γεγονός που οι ερευνητές απέδωσαν εν μέρει στην έλλειψη ενημέρωσης ασφαλείας προς τους επιβάτες και το οποίο οδήγησε σε αλλαγές στην αεροπορική βιομηχανία.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι και ενθουσιασμένοι από αυτή την ανακάλυψη, αλλά ταυτόχρονα νιώθουμε βαθιά συγκίνηση, καθώς θυμόμαστε τι συνέβη σε εκείνο το σημείο πριν από τόσο πολλά χρόνια», δήλωσε ο Ρας Μάθιους, πρόεδρος και συνιδρυτής του Air/Sea Heritage Foundation.

Η ερευνητική ομάδα, στην οποία συμμετείχε επίσης η εταιρεία Deep Sea Vision, χρησιμοποίησε sonar υψηλής ανάλυσης για να εντοπίσει τα συντρίμμια στον βυθό, σε βάθος περίπου 600 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, στις 2 Ιουνίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το αεροσκάφος βρέθηκε κομμένο σε δύο τμήματα. Μια επακόλουθη φωτογραφική έρευνα επιβεβαίωσε την ταυτότητά του, καθώς στις εικόνες διακρίνονταν καθαρά το χαρακτηριστικό φτερωτό λογότυπο της Pan American, αλλά και το όνομα του αεροσκάφους που παρέμενε ευδιάκριτο, σύμφωνα με το Discovery.

Το Discovery Channel σκοπεύει να παρουσιάσει την ανακάλυψη σε επεισόδιο της σειράς "Expedition Unknown" αργότερα μέσα στη χρονιά.

Το Air/Sea Heritage Foundation συνεργάζεται πλέον με την κυβέρνηση του Πουέρτο Ρίκο για την ενίσχυση της προστασίας της περιοχής του ναυαγίου και υποστηρίζει τη δημιουργία μνημείου προς τιμήν των θυμάτων της τραγωδίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ήδη ενημερωθεί οικογένειες που επηρεάστηκαν άμεσα από την τραγωδία, καθώς και οι δύο γνωστοί εν ζωή επιζώντες της συντριβής.

Η συντριβή που άλλαξε την αεροπορική ασφάλεια

Το αεροσκάφος, που είχε προορισμό τη Νέα Υόρκη, έχασε και τους δύο δεξιούς κινητήρες λίγο μετά την απογείωσή του, σύμφωνα με το Pan Am Historical Foundation, αναγκάζοντας τον κυβερνήτη να πραγματοποιήσει μια βίαιη προσθαλάσσωση λίγα λεπτά αργότερα.

Το αεροπλάνο διέθετε σωσίβιες λέμβους και ατομικά σωσίβια για όλους τους επιβαίνοντες. Ωστόσο, επικράτησε σύγχυση, καθώς δεν είχε πραγματοποιηθεί ενημέρωση ασφαλείας πριν από την πτήση, υπήρχε γλωσσικό εμπόδιο και δεν υπήρχε οργανωμένη διαδικασία εκκένωσης, σύμφωνα με το Discovery. Το αεροσκάφος βυθίστηκε σε λιγότερο από τρία λεπτά.

Παρότι η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και η Πολεμική Αεροπορία κινητοποιήθηκαν άμεσα και διέσωσαν 12 επιβάτες και πέντε μέλη πληρώματος, οι υπόλοιποι 52 άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχασαν τη ζωή τους.

Σε έκθεση για το δυστύχημα του 1952, το Civil Aeronautics Board, πρόδρομος της σημερινής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), πρότεινε τροποποιήσεις στους κανονισμούς πολιτικής αεροπορίας «ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερος βαθμός ασφάλειας για τους επιβάτες αεροσκαφών που πραγματοποιούν πτήσεις πάνω από θαλάσσιες περιοχές».

Οι προτάσεις που υιοθετήθηκαν περιλάμβαναν τις ενημερώσεις ασφαλείας πριν από την πτήση, με οδηγίες για το πού βρίσκονται και πώς χρησιμοποιούνται τα σωσίβια, οι σωσίβιες λέμβοι και οι έξοδοι κινδύνου.

«Κάθε φορά που επιβιβάζεστε σήμερα σε ένα αεροπλάνο, είστε ασφαλέστεροι χάρη σε όσα συνέβησαν στο “Clipper Endeavor” και στους επιβάτες του πριν από τρία τέταρτα του αιώνα», δήλωσε ο Τζος Γκέιτς, παρουσιαστής της εκπομπής "Expedition Unknown" του Discovery Channel.

Πηγή: skai.gr

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