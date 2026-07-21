Νικαράγουα: Η Ουάσιγκτον καταγγέλλει την «αυταρχική φύση» Ορτέγα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Μάρκο Ρούμπιο κατήγγειλε τον πρόεδρο της Νικαράγουας Ντανιέλ Ορτέγα για την πραγματικά αυταρχική φύση του, μετά την άρνησή του να οργανώσει εκλογές.

Ο Ντανιέλ Ορτέγα, στην εξουσία από το 2007 και πρώην μαρξιστής αντάρτης, απέρριψε την Κυριακή την πιθανότητα διεξαγωγής εκλογών.

Η απόφαση του Ορτέγα έχει ως σκοπό να αποτρέψει την αντιπολίτευση να ανέλθει στην εξουσία, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κατήγγειλε σήμερα «την πραγματικά αυταρχική φύση» του προέδρου της Νικαράγουας Ντανιέλ Ορτέγα, μετά την άρνησή του την Κυριακή να οργανώσει εκλογές.

Πρώην μαρξιστής αντάρτης και επικεφαλής μιας επανάστασης εναντίον ενός αυταρχικού ηγέτη που στήριζαν οι ΗΠΑ, ο Ντανιέλ Ορτέγα, ηλικίας σήμερα 80 ετών, βρίσκεται στην εξουσία από τις εκλογές του 2007, τις οποίες αμφισβήτησε η διεθνής κοινότητα.

Απέρριψε την Κυριακή οποιαδήποτε ενδεχόμενο να οργανώσει εκλογές, λέγοντας πως θέλει να αποτρέψει την πιθανότητα η εξόριστη αντιπολίτευση να μπορέσει να ανέλθει στην εξουσία.

«Η δήλωση του Ντανιέλ Ορτέγα, σύμφωνα με την οποία, υπό τη δικτατορία της οικογένειάς του, η Νικαράγουα δεν θα διεξάγει ποτέ εκλογές, αποκαλύπτει την πραγματική αυταρχική φύση του», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε ένα δελτίο Τύπου σήμερα.

«Ο Ντάνιελ Ορτέγα και η Ροσάριο Μουρίγιο (η σύζυγός του και συμπρόεδρος της χώρας) έχουν εγκαταλείψει ακόμη και το πρόσχημα της λαϊκής συναίνεσης», δήλωσε επίσης ο Μάρκο Ρούμπιο, ενώ οι βουλευτικές εκλογές στη Νικαράγουα επρόκειτο αρχικά να διεξαχθούν το 2027.

Κινήματα της αντιπολίτευσης που βρίσκονται στην εξορία ελπίζουν πως η διεθνής πίεση θα μπορούσε να επιτρέψει μια μετάβαση ή τη διεξαγωγή εκλογών.

Ο Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «ενώσει τις δυνάμεις της για να δείξει στη δικτατορία Μουρίγιο-Ορτέγα πως δεν μπορεί να αναμένει πως θα διατηρεί σχέσεις με τα άλλα έθνη σαν να μην συμβαίνει τίποτα».

Ο Ντάνιελ Ορτέγα και η σύζυγός του κυβερνούν τη Νικαράγουα με σιδηρά πυγμή, ιδίως μετά την καταστολή των διαδηλώσεων του 2018, που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 300 ανθρώπων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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