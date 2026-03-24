Ανησυχία προκαλεί στην Ευρώπη η πρόσβαση του AfD σε ευαίσθητες συζητήσεις και εμπιστευτικά έγγραφα, με τρεις διπλωμάτες της ΕΕ και τέσσερις Γερμανούς βουλευτές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο το ακροδεξιό κόμμα να διαρρέει πληροφορίες στη Ρωσία.

Οι Γερμανοί βουλευτές -συμπεριλαμβανομένων εκείνων του ακροδεξιού AfD- έχουν πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων που περιέχει χιλιάδες αρχεία της ΕΕ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εμπιστευτικές σημειώσεις από συναντήσεις πρεσβευτών, όπου οι διπλωμάτες της Ένωσης συζητούν τις θέσεις των χωρών τους σε γεωπολιτικά ζητήματα, όπως τα σχέδια χρηματοδότησης της Ουκρανίας με τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, αναφέρει το Politico.

«Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ένα κόμμα, το AfD, για το οποίο υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι διαρρέει πληροφορίες προς την Κίνα ή τη Ρωσία», δήλωσε ο βουλευτής των Πρασίνων Άντον Χόφραϊτερ, πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου.

Οι υποψίες αυτές επηρεάζουν τον τρόπο διεξαγωγής των ευαίσθητων συνομιλιών, καθώς οι διπλωμάτες λαμβάνουν όλο και περισσότερο υπόψη τον κίνδυνο διαρροών.

Η Βουδαπέστη έχει κατηγορηθεί πρόσφατα από μέσα ενημέρωσης ότι διαβίβασε στη Μόσχα πληροφορίες σχετικά με εμπιστευτικές συζητήσεις των ηγετών της ΕΕ, με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας να το διαψεύδει, κάνοντας λόγο για «fake news».

Οι χώρες της ΕΕ ήδη συνεδριάζουν σε μικρότερες ομάδες, λόγω ανησυχιών ότι «λιγότερο πιστές» χώρες διαρρέουν ευαίσθητες πληροφορίες στην κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν, αποκάλυψε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Λαμβάνουμε κάθε είδους προφυλάξεις στις Βρυξέλλες για την προστασία ευαίσθητων συναντήσεων και πληροφοριών», δήλωσε ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ. Ωστόσο, η πρόσβαση που έχουν οι βουλευτές του AfD σε εμπιστευτικό υλικό «δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στα μέτρα ασφαλείας μας».

«Είμαστε όλοι προσεκτικοί όσον αφορά την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ», δήλωσε άλλος διπλωμάτης.

«Είτε λόγω του Όρμπαν είτε λόγω του γερμανικού συστήματος… δεν μοιραζόμαστε ελεύθερα όλες τις πληροφορίες με τα 27 κράτη-μέλη στο τραπέζι, εξαιτίας της Ουγγαρίας και του AfD», επισήμανε.

«Ένας πρέσβης δεν μπορεί να εγγυηθεί πως ό,τι ευαίσθητο λέει στο Coreper (το όργανο των πρεσβευτών της ΕΕ) δεν καταλήγει κατευθείαν στους Ρώσους ή στους Κινέζους», πρόσθεσε ο ίδιος διπλωμάτης.

Οι διπλωμάτες με τους οποίους μίλησε το Politico δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν να έχουν διατυπωθεί αυτές οι ανησυχίες σε επίσημο επίπεδο, αλλά κυρίως ανεπίσημα —ιδίως στα διαλείμματα, όπου γίνονται πολλές συζητήσεις— και ιδιαίτερα μεταξύ χωρών της βορειοδυτικής Ευρώπης.

Το AfD αρνείται ότι διαβιβάζει πληροφορίες στη Ρωσία ή την Κίνα. «Δεν σχολιάζουμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος σε απάντηση σε αίτημα για σχόλιο.

Σύστημα διαρροών

Σε αντίθεση με άλλα κοινοβούλια, όλοι οι βουλευτές και οι συνεργάτες τους στη Μπούντεσταγκ έχουν πρόσβαση στο EuDoX, μια βάση δεδομένων που περιέχει χιλιάδες αρχεία της ΕΕ - από ενημερωτικά σημειώματα για υπουργικές συνόδους έως περιλήψεις εμπιστευτικών συναντήσεων μεταξύ πρεσβευτών. Το σύστημα δημιουργήθηκε ως μέτρο ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, ζήτημα που προκαλεί ιδιαίτερη ευαισθησία στη Γερμανία λόγω του ναζιστικού της παρελθόντος.

Τα έγγραφα —περίπου 25.000 ετησίως— εισάγονται στο σύστημα από ειδική μονάδα του κοινοβουλίου, η οποία τα λαμβάνει από την κυβέρνηση. Η βάση δεδομένων περιέχει έγγραφα «περιορισμένης πρόσβασης», τη χαμηλότερη κατηγορία εμπιστευτικών πληροφοριών.

«Κατ’ αρχήν, αυτή η πρόσβαση είναι απολύτως σωστή και απαραίτητη για την εκπλήρωση του καθήκοντός μας να ελέγχουμε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και δεδομένου ότι μεγάλο μέρος αυτού του ελέγχου πραγματοποιείται σε επίπεδο ΕΕ, είναι, όπως είπα, απαραίτητη», δήλωσε ο Χόφραϊτερ.

Εμπειρογνώμονες επισήμαναν επίσης ότι η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά πως ένας μεγάλος αριθμός ατόμων έχει πρόσβαση στο σύστημα και ότι αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο διαρροών.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι το EuDoX είναι μια σχετικά ανοιχτή πλατφόρμα με 5.000 εξουσιοδοτημένους χρήστες, δεν περιέχει τίποτα ιδιαίτερα ευαίσθητο. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση γνωρίζει ακριβώς τι εισάγει σε αυτό», δήλωσε ο καθηγητής νομικής Σβεν Χολσέιντ από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.

Ωστόσο, επτά Γερμανοί βουλευτές και οι συνεργάτες τους που χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων δήλωσαν στο Politico ότι η πρόσβαση του AfD αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.

«Η προφανής φιλικότητα του AfD με τον Πούτιν, οι επαφές μεταξύ πολλών βουλευτών με τη ρωσική πρεσβεία, τα ταξίδια τους στη Μόσχα, η υιοθέτηση ρωσικών προπαγανδιστικών αφηγήσεων και οι σκόπιμες προσπάθειές τους να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια μέσω κοινοβουλευτικών ερωτήσεων προκαλούν αϋπνία σε όλους όσοι ενδιαφέρονται βαθιά για την ασφάλεια της χώρας», δήλωσε ο Ρόλαντ Τέις, ανώτερος βουλευτής των συντηρητικών του καγκελάριου Μερτς στην επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων της Μπούντεσταγκ.

Κεντρώοι βουλευτές έχουν δηλώσει ότι πολιτικοί του AfD αποκαλύπτουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυβερνητικές πληροφορίες σχετικά με τοπικά συστήματα άμυνας κατά των drones, μεταφορές δυτικών όπλων προς την Ουκρανία, καθώς και στοιχεία για ρωσικές δραστηριότητες σαμποτάζ και υβριδικού πολέμου στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Στα τέλη του 2025, βουλευτές του κόμματος κατηγορήθηκαν ότι χρησιμοποιούσαν το δικαίωμά τους να υποβάλλουν κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για να συλλέγουν πληροφορίες για λογαριασμό του Κρεμλίνου — ισχυρισμούς που η ηγεσία του κόμματος απέρριψε.

Νωρίτερα το 2025, πρώην βοηθός του ευρωβουλευτή Μαξιμίλιαν Κραχ καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

«Γενικά, αντιμετωπίζουμε με μεγάλη ανησυχία τον τρόπο με τον οποίο το AfD χειρίζεται ευαίσθητες πληροφορίες», δήλωσε ο Γιοχάνες Σραπς, ανώτερος βουλευτής του SPD στην επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων της Μπούντεσταγκ, προσθέτοντας ότι αυτή η ανησυχία «προέρχεται από ένα ευρύτερο μοτίβο».

Η διοίκηση του γερμανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου έλαβε ορισμένα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών πέρυσι, ανέφερε ο Σραπς, μεταξύ των οποίων η άρνηση πρόσβασης σε κτίρια και πληροφοριακά συστήματα του κοινοβουλίου σε ορισμένα μέλη του προσωπικού του AfD.

