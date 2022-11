Το μεγαλύτερο επιβατικό τρένο του κόσμου βρίσκεται στην Ελβετία (βίντεο)

Στις 29 Οκτωβρίου 150 άνθρωποι επιβιβάστηκαν στο μεγαλύτερου μήκους τρένο στον κόσμο, ταξιδεύοντας σε απόσταση 25 χιλιομέτρων γύρω από τις ελβετικές Άλπεις από την Πρέντα στο Αλβανό, στη νοτιοανατολική Ελβετία.

Γιορτάζοντας την 175η επέτειο του πρώτου σιδηροδρόμου της Ελβετίας, οι σιδηροδρομικοί φορείς της χώρας ενώθηκαν για να δημιουργήσουν το νέο τρένο που ρυμουλκεί 100 βαγόνια, ζυγίζει 2.990 τόνους και έχει μήκος 1,91 km (1,19 μίλια) και κατέρριψαν ρεκόρ Γκίνες.

On Oct. 29, 2022, the Rhaetian Railway (#RhB) brought the world’s longest narrow-gauge passenger train on the #UNESCO World Heritage route from the Albula Tunnel in Preda to the world-famous Landwasser Viaduct at the outskirts of Filisur under the eyes of thousands of guests. pic.twitter.com/LqKchcLJd1