Γυμνόστηθα μέλη της ουκρανικής φεμινιστικής οργάνωσης διαμαρτυρίας Femen επιχείρησαν σήμερα με αλυσοπρίονα να καταστρέψουν ένα γιγαντιαίο ξύλινο γλυπτό έξω από το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη με αποτέλεσμα να παρέμβει η αστυνομία, είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι δύο γυναίκες, φορώντας ως καλτσοδέτες την ουκρανική σημαία, φώναζαν «Κρατήστε τη Ρωσία έξω από τα Ηνωμένα Έθνη» και «Γ... τη Ρωσία» καθώς πριόνιζαν το γλυπτό που είναι γνωστό με τον τίτλο Σπασμένη Καρέκλα κόβοντας κομμάτια του.

🚨🇨🇭🇺🇦TOPLESS REBELS WITH CHAINSAWS: FEMEN WARRIORS SHRED UN PEACE STATUE IN GENEVA!



2 fearless Femen activists put on the wildest show Geneva’s seen — armed with chainsaws and wearing close to nothing and Ukrainian flag garters!



Their target?



The iconic “Broken Chair”… pic.twitter.com/ckpWFjhof5 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 13, 2024

Η τρίποδη κατασκευή, ένα έργο του Ελβετού καλλιτέχνη Ντανιέλ Μπερσέ, που τοποθετήθηκε στην Πλατεία των Εθνών το 1997, έχει γίνει τοπόσημο της Γενεύης.

Σχεδιάστηκε για να αφυπνίσει τους πολίτες για τις επιπτώσεις των ναρκοπεδίων στους αμάχους σε εμπόλεμες ζώνες.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Γενεύης επιβεβαίωσε ότι τέσσερα άτομα προσήχθησαν για να ανακριθούν σε σχέση με το περιστατικό.

Από το 2008 που ιδρύθηκε στο Κίεβο, το κίνημα Femen έχει γίνει γνωστό στην Ευρώπη για τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του --συνήθως γυμνόστηθες-- κατά του σεξοτουρισμού, της ομοφοβίας και των θρησκευτικών θεσμών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

