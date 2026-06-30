Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στο Πανόραμα, στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, από την οποία προκλήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Περιοχές στο Πανόραμα και στον Χορτιάτη έμειναν για αρκετή ώρα χωρίς ρεύμα, όταν κάηκε κολώνα ηλεκτροφωτισμού. Μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας, η ηλεκτροδότηση σταδιακά αποκαταστάθηκε.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

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