Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χλεύασε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας τη Δευτέρα, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο, επί περισσότερα από τέσσερα χρόνια, είχε θέσει και αναβάλει 15 προθεσμίες για την κατάληψη της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς.

Τα σχόλια του Ζελένσκι ισοδυναμούσαν με απάντηση στην απόρριψη από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν μια ημέρα νωρίτερα αυτού που ο ηγέτης του Κρεμλίνου χαρακτήρισε ουκρανική πρόταση για εγκατάλειψη των επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς και μείωση των μαχών.

Είπε ότι τα σχόλια του Πούτιν δείχνουν ότι δεν έχει επαφή με τα συναισθήματα των Ρώσων που αντιμετώπιζαν ουρές στα βενζινάδικα, οι οποίες συνδέονται με μια ουκρανική εκστρατεία επιθέσεων σε στόχους της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

«Ακόμα και ένα κράτος που παράγει πετρέλαιο, ένα «βενζινάδικο» όπως συχνά αποκαλείται η Ρωσία, αντιμετωπίζει τώρα ελλείψεις καυσίμων», δήλωσε ο Ζελένσκι στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

«Αυτή είναι μια άμεση συνέπεια του πολέμου. Μία από τις πολλές συνέπειες. Είναι επίσης ένα παράδειγμα του πώς αντιδρά η Ουκρανία — με ακρίβεια, όχι μέσω της τρομοκρατίας».

Ο Ζελένσκι εξήγησε εκτενώς αυτό που, όπως είπε, ήταν 15 προθεσμίες που τέθηκαν — και αργότερα αναβλήθηκαν — από το Κρεμλίνο κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών για την κατάληψη τεσσάρων περιοχών στην ανατολική Ουκρανία — του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ στο Ντονμπάς, και της Ζαπορίζια και της Χερσώνας.

«Η πολιτική ηγεσία της Ρωσίας παραμένει εμμονική με το Ντονμπάς», είπε. «Εάν η Ρωσία δεν τερματίσει τον πόλεμο, θα πρέπει να αναβάλει για άλλη μια φορά αυτή την προθεσμία».

Since the start of the full-scale war, the Russian army has been given as many as 15 deadlines for capturing our Donetsk region. Russia’s political leadership remains obsessed with Donbas. They have entertained this delusion – that they would fully capture Donbas – 15 times… pic.twitter.com/JXMO5jcycI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2026

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι ρωσικές δυνάμεις αρχικά προσπάθησαν να προελάσουν προς την πρωτεύουσα Κίεβο, αλλά όταν απέτυχαν να ολοκληρώσουν αυτήν την προέλαση, υποχώρησαν και επικεντρώθηκαν στις προσπάθειές τους στην κατάληψη του Ντονμπάς.

Η Ρωσία έχει καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Λουχάνσκ και μεγάλα τμήματα των περιοχών Ντόνετσκ και Ζαπορίζια.

Αν και οι δυνάμεις της Μόσχας κινούνται αργά προς τα δυτικά μέσω της περιοχής του Ντόνετσκ, Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι η προέλαση έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, ενώ η Ουκρανία εντείνει την εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν με τον στόχο τους στο πεδίο της μάχης, την πλήρη κατάληψη των τεσσάρων ουκρανικών περιοχών.

Αναγνώρισε ότι οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν ελλείψεις καυσίμων, αλλά απέρριψε αυτό που χαρακτήρισε ως νέα ουκρανική πρόταση για περιορισμό των εχθροπραξιών ως τέχνασμα για την ελάφρυνση της πίεσης στον στρατό του Κιέβου.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος αυτόν τον μήνα έγραψε ανοιχτή επιστολή στον Πούτιν ζητώντας μια κατ' ιδίαν συνάντηση, δεν έκανε κανένα σχόλιο για αυτό που ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε ως νέα πρόταση.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε ήδη υποβάλει προτάσεις για την επίτευξη ενός τερματισμού του πολέμου «και η Ρωσία τις απορρίπτει κάθε φορά».

Είπε ότι οι Ρώσοι που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε επιστράτευση «και αυτή τη στιγμή διαφωνούν σε ουρές καυσίμων θα πρέπει να σκεφτούν προσεκτικά τι τους περιμένει».

Πηγή: skai.gr

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