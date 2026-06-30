Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε επίσημα σήμερα νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στο Περού, τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία.
Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εκλογική αρχή της χώρας, η Κέικο Φουχιμόρι – κόρη του πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000) – έλαβε το 50,13% των ψήφων έναντι 49,86% του υποψηφίου της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες.
Πηγή: skai.gr
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