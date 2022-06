ΗΠΑ: Αναφορές για πολλούς νεκρούς στον εκτροχιασμός τρένου με 243 επιβάτες κοντά στο Κάνσας

Αναφορές για πολλούς νεκρούς κάνουν αμερικανικά ΜΜΕ μετά τον εκτροχιασμό τρένου της εταιρείας Amtrak που μετέφερε 243 άτομα. Η αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε μετά από πρόσκρουση με ανατρεπόμενο φορτηγό σε δημόσια διάβαση κοντά στο Κάνσας Σίτι στο Μιζούρι.

«Υπάρχουν περίπου 243 επιβάτες στο τρένο με πρώτες αναφορές για τραυματισμούς», ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της εταιρείας.

Το τρένο Southwest Chief 4, το οποίο ταξίδευε από το Λος Άντζελες προς το Σικάγο, εκτροχιάστηκε στο Μέντον του Μιζούρι το απόγευμα της Δευτέρας, επιβεβαίωσε η Amtrak στην Daily Mail.

Breaking: Injuries reported after Amtrak train derails in Mendon, Missouri. Over 200 people were on board the train. (Image via @cloudmarooned )

I was not on the train that was derailed, I’m on the train directly behind it. I’m safe, there’s just a lot of confusion amongst the passengers right now.