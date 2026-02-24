Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνου, και της αντιπροσωπείας των ελληνικών τουριστικών γραφείων με επικεφαλής τον Λύσσανδρο Τσιλίδη

Η συνάντηση είχε ως θέμα την αποτίμηση της συμμετοχής του ΕΟΤ στην έκθεση OTM της Ινδίας στη Βομβάη από 5 έως 7 Φεβρουαρίου, όπου συζητήθηκαν τα αποτελέσματα, οι επαφές και οι προοπτικές

Δόθηκε έμφαση στη δυναμική της ινδικής αγοράς, η οποία αναδυκνύεται ως ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά για τον ελληνικό τουρισμό

Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνο, πραγματοποίησε πρόσφατα στα γραφεία του ΕΟΤ στην Αθήνα αντιπροσωπεία του κλάδου των ελληνικών τουριστικών γραφείων, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA), Λύσσανδρο Τσιλίδη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ως αποτίμηση της συμμετοχής του ΕΟΤ στην έκθεση OTM της Ινδίας, που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Φεβρουαρίου στη Βομβάη, με τις δύο πλευρές να αξιολογούν τα αποτελέσματα, τις επαφές και τις προοπτικές που αναδείχθηκαν από τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυναμική της ινδικής αγοράς, η οποία αναδεικνύεται σε μία νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη δεξαμενή ταξιδιωτικής ζήτησης για τον ελληνικό τουρισμό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε ο κομβικός και θεσμικός ρόλος του ΕΟΤ ως ο μοναδικός αποτελεσματικός φορέας για την επίσημη εκπροσώπηση της Ελλάδας στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και αγορές. Επιπλέον, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για ενιαία, συντεταγμένη και οργανωμένη παρουσία της χώρας, με σαφή μηνύματα, συνέπεια branding και στρατηγική στόχευση, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα της εθνικής τουριστικής πολιτικής.

Η FedHATTA ανέδειξε τη σημασία της θεσμικής συνέργειας με τον ΕΟΤ, τονίζοντας ότι η συντεταγμένη προβολή της Ελλάδας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι κανένας άλλος φορέας ή σχήμα, ανεξαρτήτως προέλευσης, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο και την τεχνογνωσία του ΕΟΤ, ο οποίος συνιστά τον πλέον έμπειρο και αξιόπιστο DMMO (Destination Marketing & Management Organization) για τη χώρα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ευθυγράμμισης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειών, με την εθνική αυτή στρατηγική. Η κοινή κατανόηση και εφαρμογή ενός ενιαίου πλαισίου εκπροσώπησης της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να αποφεύγονται κατακερματισμένες δράσεις και αντικρουόμενα μηνύματα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέας Φιορεντίνος, δήλωσε: «Ο ΕΟΤ προχωρά με στρατηγικά και σταθερά βήματα στην ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας στην αγορά της Ινδίας, η οποία παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τον ελληνικό τουρισμό. Η εμπειρία και η άποψη των συνεκθετών που συμμετείχαν στην OTM αποτελούν για εμάς πολύτιμο εργαλείο αξιολόγησης και σχεδιασμού. Η ανατροφοδότηση από την αγορά μάς βοηθά να δομήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τα επόμενα βήματα του στρατηγικού μας προγράμματος για την Ινδία, με στόχο τη βιώσιμη διείσδυση και την ποιοτική ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας».

Ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης, δήλωσε σχετικά με τη συνάντηση: «Τα γραφεία ταξιδίων, ως βασικοί πυλώνες της τουριστικής αλυσίδας, αξιοποιούν τις άριστες σχέσεις συνεργασίας με τον ΕΟΤ, συμμετέχοντας ενεργά σε σημαντικές διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές. Μέσω αυτής της θεσμικής συνεργασίας, ενισχύεται η δυνατότητα διείσδυσης σε νέες αγορές, η ανάπτυξη ποιοτικής ζήτησης και η συστηματική προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ γιατί με αυτή την συνάντηση σηματοδοτεί μια παραγωγική διαδικασία για το αύριο της συμμετοχής μας στις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις».

Το «παρών» στη συνάντηση έδωσαν από πλευράς του ΕΟΤ η Πωλίνα Βραχάτη (Προϊσταμένη Τμήματος Εκθέσεων, τμήμα Δημοσίων Σχέσεων) και η Χαρά Μπίμπα (Τμήμα Εκθέσεων), καθώς και τουριστικά γραφεία-μέλη των Συνδέσμων από όλο το φάσμα του οργανωμένου τουρισμού που εκπροσωπεί η FedHATTA, μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Παντελής Φίλιππος Ραδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της TOURGREECE, Σταύρος Φιλιππέλης, Commercial Director της TOURGREECE, Διονύσης Τσιλιγκίρης, Σύμβουλος Διοίκησης του Οργανισμού PROTOUR, Νίκος Καβαλιέρος, Travel Factory ΑΤΕ, Ντίνα Γαρυφάλλου, Travel Consultant της MAZI Travel & Events και Liz Zantidis, Hotel Sales Manager της Grecotel.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.