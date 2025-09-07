Ένα μήνυμα «από τα μπουντρούμια της Σιλίβρι», τις φυλακές υψίστης ασφαλείας στη Σηλυβρία από τον πρώην δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, σφράγισε χθες Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου το βράδυ τη συνάντηση στη Μυτιλήνη με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα και την Τουρκία και θέμα συζήτησης «Η διπλωματία των πόλεων και η εμπέδωση της Ειρήνης».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ειρήνης Λέσβου που οργάνωσε η Ελληνική κίνηση πολιτών «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο» και ο τουρκικός «Σύνδεσμος Ειρήνης και Επικοινωνίας του Αιγαίου» σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης. Η συνάντηση των αυτοδιοικητικών πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Μυτιλήνης και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο μήνυμα του ο κ. Ιμάμογλου ανέφερε μεταξύ των άλλων: «Σήμερα δυστυχώς, η δημοκρατία δέχεται μεγάλη πίεση σε όλο τον κόσμο. Η γειτονιά μας περιβάλλεται από πολέμους και συγκρούσεις. Όχι μόνο εμείς, αλλά ολόκληρος ο κόσμος χρειάζεται τους λαούς της Τουρκίας και της Ελλάδας να παρουσιάσουν την εικόνα της ειρήνης και της αδελφοσύνης σε μια περιοχή που έχει γίνει παρανάλωμα της φωτιάς. Γιατί το μάθημα που πρέπει να πάρουμε σήμερα από την ιστορία είναι ότι η ειρήνη, όχι η σύγκρουση, είναι ευλογία για τους ανθρώπους».

«Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, συνέχισε ο κ. Ιμάμογλου, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο τόσο στην ανάπτυξη της τοπικής δημοκρατίας όσο και στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των εθνών. Η διπλωματία των πόλεων επιτρέπει στις πόλεις να αναπτύσσονται συνεργαζόμενες γύρω από κοινά έργα και στόχους. Κι αυτό στην πραγματικότητα, είναι μόνο ένα μικρό δείγμα των κερδών που φέρνει η ειρήνη στους λαούς. Η ενίσχυση της μακροχρόνιας τουρκο-ελληνικής φιλίας θα φέρει την ελπίδα σε όλη τη γειτονιά μας που σήμερα απεγνωσμένα χρειάζεται την ειρήνη. Η σημερινή συνάντηση στη Λέσβο ως εκπροσώπων του τουρκικού και του ελληνικού λαού είναι ανεκτίμητη για την ενίσχυση όχι του πόνου του παρελθόντος αλλά του στόχου ενός κοινού μέλλοντος. Είναι κοινό μας καθήκον να υπερασπιστούμε την ειρήνη και στις δυο πλευρές του Αιγαίου, να ενισχύσουμε την αδελφοσύνη των λαών μας και να ανυψώσουμε τη δημοκρατία απέναντι στην αυταρχική καταπίεση».

Και ο κ. Ιμάμογλου κατέληξε: «Σας στέλνω τους θερμότερους χαιρετισμούς μου από τα μπουντρούμια της Σιλίβρι. Αν και δεν μπορώ να είμαι μαζί σας σήμερα, θέλω να ξέρετε ότι η καρδιά μου χτυπάει πάντα μαζί σας, με ειρήνη και αδελφοσύνη. Νιώθω την υποστήριξη εκατομμυρίων ανθρώπων που πιστεύουν στη δημοκρατία στον αγώνα μας για δικαιώματα, νόμο και δικαιοσύνη στην Τουρκία. Λαμβάνω μηνύματα υποστήριξης από Έλληνες φίλους που αγωνίζονται για ειρήνη, γαλήνη και δικαιοσύνη εκατέρωθεν του Αιγαίου. Πιστεύω ότι στον κόσμο του αύριο θα υψωθεί η φωνή της αδελφοσύνης των λαών και της δημοκρατίας, και όχι ο αυταρχισμός. Η αλληλεγγύη σας μας δίνει δύναμη και ελπίδα σε αυτό το μονοπάτι. Η Τουρκία με τη βαθιά ριζωμένη παράδοση της δημοκρατίας και τη βούληση του λαού, θα ξεπεράσει αυτές τις δύσκολες στιγμές. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα ενωθούμε μέσα από το δίκαιο σε πιο ελεύθερες μέρες και σε ένα ειρηνικό μέλλον».

Στη συνάντηση συμμετείχαν από Ελληνικής πλευράς ο αντιπεριφερειάρχης βορείου Αιγαίου Κώστας Αστυρακάκης, ο δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας ο οποίος και συντόνισε τη συζήτηση, ο δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης Μάριος Ψυχάλης, ο δήμαρχος Λοκρών Θανάσης Ζεκεντές, η αντιδήμαρχος Ζωγράφου Ράνια Νενεδάκη, ο Κώστας Μασούρας ειδικός συμβουλος του Δήμου Χαλανδρίου, ο πρώην δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, ο πρώην δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Πάλλης και άλλοι. Μηνύματα στάλθηκαν και από πολλούς άλλους αυτοδιοικητικούς μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Από Τουρκικής πλευράς συμμετείχε μεγάλη αντιπροσωπία με επικεφαλής τον δήμαρχο Αιβαλί Μεσούτ Εργκίν, τον δήμαρχο Φιντικλι της Ριζούντς του Πόντου Εργουμέντ Τερβάτογλου και τον δήμαρχο του Γκαζίεμιρ της Σμύρνης Ουνάλ Ισίκ. Στη συνάντηση παραβρέθηκε επίσης και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής.

