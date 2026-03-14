Εκνευρισμός της Άγκυρας για τους Patriot στην Κάρπαθο

Δημοσίευμα της Sozcu αναφέρεται σε σενάρια περί εγκατάστασης του συστήματος αεράμυνας Patriot και στη Σαμοθράκη, μετά την Κάρπαθο

Σε δημοσίευμά της με τίτλο «Ξέφυγαν οι Έλληνες» η τουρκική εφημερίδα Sozcu αναφέρεται σε σενάρια περί εγκατάστασης από την ελληνική πλευρά του συστήματος αεράμυνας Patriot και στη Σαμοθράκη, μετά την Κάρπαθο, για την προστασία της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, η κίνηση θεωρείται πρόκληση, καθώς η Σαμοθράκη, που βρίσκεται μόλις 6 μίλια από το Τσανάκαλε, ανήκει στα νησιά που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα.

Το δημοσίευμα κάνει αναφορά και στη συνάντηση Δένδια με τον Βούλγαρο ομόλογό του.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τουρκία Μανώλης Κωστίδης Patriot Σαμοθράκη
Σχετικά Άρθρα
