Εκνευρισμός της Άγκυρας για τους Patriot στην Κάρπαθο

Σε δημοσίευμά της με τίτλο «Ξέφυγαν οι Έλληνες» η τουρκική εφημερίδα Sozcu αναφέρεται σε σενάρια περί εγκατάστασης από την ελληνική πλευρά του συστήματος αεράμυνας Patriot και στη Σαμοθράκη, μετά την Κάρπαθο, για την προστασία της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, η κίνηση θεωρείται πρόκληση, καθώς η Σαμοθράκη, που βρίσκεται μόλις 6 μίλια από το Τσανάκαλε, ανήκει στα νησιά που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα.

Το δημοσίευμα κάνει αναφορά και στη συνάντηση Δένδια με τον Βούλγαρο ομόλογό του.

Πηγή: skai.gr

