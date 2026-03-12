Νέα πρόκληση της Άγκυρας την Πέμπτη, με αφορμή την ανάπτυξη συστοιχίας του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην Κάρπαθο, και την αποστολή μαχητικών F-16 στη Λήμνο, που έχει φέρει εκνευρισμό στη γείτονα.

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ισχυρίζεται ότι «η Λήμνος (Συνθήκη της Λωζάνης) και η Κάρπαθος (Συνθήκη των Παρισίων) είναι νησιά που θα έπρεπε να έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς».

«Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση» αναφέρει απειλητικά το τουρκικό υπουργείο.

Όπως μεταδίδει δε, ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει την ευρωπαϊκή συνδρομή προστασίας της Κύπρου, δηλώνοντας ότι «είμαστε αρκετοί για την "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου"».

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας

«Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα βάσει των όρων της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.



Η Λήμνος (Συνθήκη της Λωζάνης) και η Κάρπαθος (Συνθήκη των Παρισίων) είναι νησιά που θα έπρεπε να έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Το μη στρατιωτικό καθεστώς ορίζεται ως ουσιώδης προϋπόθεση των συνθηκών. Συνεπώς, η παραβίαση του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση και αυτές οι απόπειρες τετελεσμένων δεν οδηγούν νομικά στη μονομερή λήξη του μη στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό το σημείο έχει επίσης τεθεί από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησής μας.



Οι ενέργειες της Ελλάδας, οι οποίες παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των δεόντως συναφθεισών συμφωνιών, όχι μόνο δημιουργούν νομική παραβίαση, αλλά βλάπτουν και τις γειτονικές και συμμαχικές μας σχέσεις. Τέτοιες καταστάσεις είναι απαράδεκτες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας.



Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναφορά για την Κύπρο

Όπως είναι γνωστό, η Τουρκία είναι εγγυήτρια χώρα στην Κύπρο. Σε ένα περιβάλλον όπου ορισμένες μη εγγυήτριες χώρες αναπτύσσουν στρατιωτικά στοιχεία στο νησί της Κύπρου και στην Ανατολική Μεσόγειο, τα μέτρα που λαμβάνει η Τουρκία είναι εξαιρετικά θεμιτά, κατάλληλα και αποτελούν απαίτηση μιας ισορροπημένης προσέγγισης ασφαλείας. Είμαστε επαρκείς για την "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου"».

Η Τουρκία ενεργεί με νοοτροπία που δεν αυξάνει την ένταση, αλλά διατηρεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η ασφάλεια της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” είναι και δική μας ασφάλεια. Επομένως, δεν θα επιτρέψουμε εχθρικές στάσεις και τετελεσμένα γεγονότα που στοχεύουν στα δικαιώματα και τα συμφέροντα των “Τουρκοκυπρίων” και δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματα και τις εξουσίες που μας παρέχει αυτή η εγγύηση.

«Τα μέτρα που ελήφθησαν για την 'ΤΔΒΚ' προστατεύουν όλη την Κύπρο»



Η ασφάλεια της ‘Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’ και η διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι στρατηγικής σημασίας για την Τουρκία και η θέση μας σε αυτό το θέμα είναι σαφής και αμετάβλητη.



Τα εναέρια και αντιαεροπορικά αμυντικά στοιχεία που αναπτύξαμε στην ‘’Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’’ μετά την απειλή πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που προέκυψε από τις συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν αποσκοπούν στην θωράκιση της αποτρεπτικής δύναμης, στην υποστήριξη της ασφάλειας του εναέριου χώρου και στην ενίσχυση της ικανότητάς μας για ταχεία αντίδραση απέναντι σε πιθανές απειλές. Αυτά τα πρόσθετα μέτρα που λάβαμε θα συμβάλλουν όχι μόνον στην ασφάλεια της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’, αλλά και ολόκληρου του νησιού».



