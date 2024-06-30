Εκλογές στη Γαλλία: Μεγάλο διακύβευμα, υψηλή συμμετοχή - Τι ποσοστό δίνουν στην Λεπέν οι δημοσκοπήσεις

Με τις δημοσκοπήσεις να προβλέπουν ότι περίπου το 65% των ψηφοφόρων θα προσέλθουν στις κάλπες και ότι σχεδόν ο ένας στους τρεις εξ αυτών θα ψηφίσει υπέρ του κόμματος της Μαρίν Λεπέν, ολοκληρώνεται το βράδυ, στις 21.00 ώρα Ελλάδας, ο πρώτος γύρος των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία.

Θα ακολουθήσει, την ερχόμενη Κυριακή 7 Ιουλίου, ο δεύτερος γύρος στον οποίο θα προκριθούν οι υποψήφιοι των δυο μεγαλύτερων σε εκλογική δύναμη κομμάτων της κάθε εκλογικής περιφέρειας, αλλά και οι υποψήφιοι που θα λάβουν πάνω από το 12,5% των εγγεγραμμένων ανά περιφέρεια ψηφοφόρων. Το σύνολο των εκλογικών περιφερειών στη Γαλλία είναι 577 και είναι όλες μονοεδρικές. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια είναι σε γενικές γραμμές εγγεγραμμένοι 100 με 120 χιλιάδες ψηφοφόροι.

Στην περίπτωση που σήμερα ένας υποψήφιος λάβει πάνω από το 51% των ψηφισάντων εκλέγεται απευθείας βουλευτής και στην περιφέρεια του δεν διεξάγεται δεύτερος γύρος. Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, του 2022, είχαν εκλεγεί από τον πρώτο γύρο μόνο 5 βουλευτές, αλλά το 2007 είχαν εκλεγεί από τον πρώτο γύρο 110 βουλευτές. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή στις εκλογές τόσο περισσότεροι είναι οι βουλευτές που εκλέγονται από τον πρώτο γύρο και ότι συνήθως, επανεκλέγονται αυτοί που ήταν ήδη βουλευτές.

Δείχνουν επίσης, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, τόσο περισσότερες είναι οι εκλογικές περιφέρειες που στον δεύτερο γύρο προκρίνονται πάνω από δύο υποψήφιοι. Το ότι η συμμετοχή θα είναι σήμερα μεγαλύτερη από αυτή των βουλευτικών εκλογών του 2022, που ήταν στο 47,5%, φαίνεται από τον μεγάλο αριθμό των Γάλλων του εξωτερικού που έχουν ήδη ψηφίσει, καθώς και από το γεγονός ότι πάνω από 2 εκατομμύρια Γάλλοι, περισσότεροι παρά ποτέ, έκαναν χρήση του δικαιώματος που έχουν να εξουσιοδοτήσουν άλλον Γάλλο ψηφοφόρο να ψηφίσει στη θέση τους.

Ως προς τις δημοσκοπικές προβλέψεις, συνήθως πέφτουν μέσα στη Γαλλία σε ό,τι αφορά την εκλογική δύναμη του κάθε κόμματος στον πρώτο γύρο, είναι όμως υψηλού κινδύνου αναφορικά με την πρόβλεψη του αριθμού των εδρών που θα έχει το κάθε κόμμα μετά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών.

Τούτων δοθέντων η ακροδεξιά παράταξη της Μαρίν Λεπέν, διευρυμένη και από την απορρόφηση ενός τμήματος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, αναμένεται να συγκεντρώσει σήμερα λίγο πάνω από το 35% των ψήφων.

Λίγο κάτω από το 30% εκτιμάται ότι θα είναι η εκλογική δύναμη του νέου Λαϊκού Μετώπου των κομμάτων της αριστεράς, ενώ λίγο κάτω από το 20% εκτιμάται ότι θα βρεθεί η παράταξη του προέδρου Μακρόν, η οποία το 2022 ήταν πρώτη και είχε τη σχετική πλειοψηφία στην γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Με αυτά τα ποσοστά οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι ο αριθμός των εδρών που θα έχει μετά τον δεύτερο γύρο, ο Εθνικός Συναγερμός της Λεπέν θα είναι ανάμεσα στις 220 και τις 295 έδρες, δηλαδή δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει την απόλυτη πλειοψηφία, υπερβαίνοντας τις 289 έδρες.

Σε ό,τι αφορά την Aριστερά οι δημοσκοπικές προβλέψεις της δίνουν από 120 ως 200 έδρες, ενώ σε ό,τι αφορά την παράταξη Μακρόν θα κυμανθεί ανάμεσα στις 70 και τις 130 έδρες.

Με άλλα λόγια οι δημοσκοπήσεις αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει είτε η μία είτε η άλλη παράταξη την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, δεν αποκλείουν ωστόσο το ενδεχόμενο να την αποκτήσουν αν αποφασίσουν να συνεργαστούν.

Τέλος, από 30 έως 60 εκτιμάται ότι θα είναι οι βουλευτές που θα έχει το - ακρωτηριασμένο λόγω της προσχώρησης του προέδρου του στο κόμμα της Λεπέν - Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ο ρόλος των οποίων ωστόσο μπορεί - οριακά - να αποδειχτεί καθοριστικός.

Ως προς το τι μέλλει γενέσθαι με τη διακυβέρνηση της Γαλλίας, αν η γαλλική ακροδεξιά έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη νέα Εθνοσυνέλευση, τότε ο πρόεδρος Μακρόν δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να ορίσει πρωθυπουργό τον Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρο του κόμματος της Μαρίν Λεπέν, η οποία έχει ξεκαθαρίσει ότι ενδιαφέρεται μόνο για την εκλογή της, το 2027, στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Στην περίπτωση αυτή, και για πρώτη φορά στην ιστορία της Γαλλίας, θα πρέπει να συγκατοικήσουν στα ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας δυο πρόσωπα προερχόμενα από εντελώς διαφορετικούς πολιτικούς Γαλαξίες. Από την άλλη, αν η ακροδεξιά δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, θα διερευνηθεί αν και κατά πόσο μπορούν να την αποκτήσουν από κοινού η σύμπραξη των κομμάτων της αριστεράς και η παράταξη Μακρόν. Αν ούτε αυτό είναι εφικτό, και με δεδομένο ότι δεν μπορούν να προκηρυχθούν νέες βουλευτικές εκλογές στην Γαλλία πριν το καλοκαίρι του 2025, τότε θα πρέπει ο πρόεδρος Μακρόν να αναζητήσει τρόπους δημιουργίας ενός νέου κυβερνητικού σχήματος, το οποίο ακόμα και αν δεν έχει «την δεδηλωμένη», δεν θα κινδυνεύει να πέσει την επόμενη ημέρα, μετά από πρόταση μομφής του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η μετάδοση εκτίμησης ως προς τα τελικά αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης επιτρέπεται στη Γαλλία μόνο μετά το κλείσιμο και της τελευταίας κάλπης, δηλαδή στις 21.00 ώρα Ελλάδας. Είθισται ωστόσο, μέσα ενημέρωσης από γειτονικές χώρες, όπως για παράδειγμα το Βέλγιο, να μεταδίδουν από σχετικά νωρίς κάποιες πρόωρες εκτιμήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.