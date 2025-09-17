Σε λαμπερή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πρωταγωνιστές τη πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, οι οποίοι παρέλαβαν τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ στο ιστορικό κάστρο του Ουίνδσορ.

Η τελετή έγινε στον φημισμένο Walled Garden, σηματοδοτώντας την έναρξη της διήμερης επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους στη βρετανική πρωτεύουσα.

Για την ξεχωριστή αυτή στιγμή, η πριγκίπισσα Κέιτ επέλεξε ένα εκλεπτυσμένο μπορντό φόρεμα από τη δημοφιλή σχεδιάστρια Emilia Wickstead, ολοκληρώνοντας το look με κομψό καπέλο Jane Taylor και τσάντα Chanel στο ίδιο χρώμα, ένα αξεσουάρ που έχει ξεχωρίσει και σε παλαιότερες εμφανίσεις της.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η συμβολική καρφίτσα της, που ανήκε στη πριγκίπισσα Νταϊάνα. Το εμβληματικό αυτό κόσμημα, διακοσμημένο με 18 διαμάντια και μικρά σμαράγδια, χάρισε στη συνολική παρουσία μια αίσθηση παράδοσης και διαχρονικής λάμψης.

Παρουσία του βασιλικού ζεύγους

Η συνάντηση συνεχίστηκε με τη συνοδεία του προεδρικού ζεύγους από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, πριν από την επίσημη γνωριμία με τον βασιλιά Κάρολο Γ' και τη βασίλισσα Καμίλα, έξω από το Victoria House, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η βασίλισσα Καμίλα ξεχώρισε με ένα εντυπωσιακό μπλε φόρεμα και ασορτί πανωφόρι του οίκου Fiona Clare, επιλέγοντας για αξεσουάρ μια καρφίτσα με ζαφείρια και διαμάντια και κομψό καπέλο Philip Treacy.

Τέλος, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, εμφανίστηκε με διακριτική κομψότητα, φορώντας σκούρο γκρι κοστούμι Christian Dior Haute Couture, που συνδύασε με καπέλο σε μοβ απόχρωση και σκούρες γκρι σουέτ γόβες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

