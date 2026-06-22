Τον τραυματισμό 54 ανθρώπων προκάλεσε η έκρηξη που σημειώθηκε την Κυριακή στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν του Κατάρ, ενώ 18 άνθρωποι αγνοούνται.

«Συνολικά 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο συμβάν σε εργοστάσιο στη βιομηχανική ζώνη Ρας Λαφάν», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω X, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να βρεθούν «18 αγνοούμενοι».

Η Διεθνής Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Κατάρ αναπτύχθηκε για να διεξάγει επιχειρήσεις έρευνας για τους αγνοούμενους μετά την «εσωτερική έκρηξη» στη Βιομηχανική Πόλη Ρας Λαφάν, δήλωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ.

Το καταριανό υπουργείο Εσωτερικών δεν παρείχε πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών στο περιστατικό, το οποίο απέδωσε σε «τεχνική δυσλειτουργία».

Οι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι οι ομάδες πολιτικής άμυνας που ανταποκρίθηκαν στο σημείο δεν είχαν καταγράψει τραυματισμούς.

Το υπουργείο δήλωσε ότι δεν υπήρξε διαρροή από την εγκατάσταση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Η QatarEnergy, η οποία διαχειρίζεται τον βιομηχανικό κόμβο, δήλωσε ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν αμέσως μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο Μπαρζάν και έθεσαν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά στην εγκατάσταση.

Η Βιομηχανική Πόλη Ρας Λαφάν, που βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια της Ντόχα, φιλοξενεί τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) στον κόσμο, παράγοντας περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς.

Πηγή: skai.gr

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