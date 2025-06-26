Το BBC εισήγαγε συνδρομές επί πληρωμή στις HΠΑ, καθώς ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, που χρηματοδοτείται από το δημόσιο, αναζητεί νέες πηγές εσόδων εν μέσω διαπραγματεύσεων με τη βρετανική κυβέρνηση για τη χρηματοδότησή του.

Από σήμερα, τακτικοί επισκέπτες του ιστότοπου ειδήσεων του BBC από τις ΗΠΑ θα πρέπει να πληρώνουν 49,99 δολάρια ετησίως ή 8,99 δολάρια το μήνα για απεριόριστη πρόσβαση σε άρθρα ειδήσεων, εκτενή ρεπορτάζ και 24ωρη ζωντανή μετάδοση των ειδησεογραφικών προγραμμάτων του.

Ενώ οι υπηρεσίες του θα παραμείνουν δωρεάν για τους Βρετανούς χρήστες στο πλαίσιο της αποστολής δημόσιας υπηρεσίας, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος του BBC λειτουργεί εμπορικά και φτάνει σε 139 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 60 εκατομμυρίων στις ΗΠΑ.

Το νέο μοντέλο πληρωμής χρησιμοποιεί ένα σύστημα βασισμένο στην επισκεψιμότητα, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, επιτρέποντας σε περιστασιακούς αναγνώστες να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν περιεχόμενο.

«Μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς δοκιμάζουμε και μαθαίνουμε περισσότερα για τις ανάγκες και τις συνήθειες του κοινού, θα προστεθεί επιπλέον περιεχόμενο μεγάλης διάρκειας με πραγματικά γεγονότα στην προσφορά για τους χρήστες που πληρώνουν», δήλωσε η Ρεμπέκα Γκλάσοου, διευθύνουσα σύμβουλος του BBC Global Media & Streaming.

Τα τελευταία χρόνια το BBC καταγράφει πτώση του αριθμού όσων πληρώνουν το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος (174,50 λίρες / 239,76 δολάρια) που επιβάλλεται σε όλα τα νοικοκυριά που παρακολουθούν τηλεόραση σε ζωντανή μετάδοση, καθώς οι τηλεθεατές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε περιεχόμενο σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον περασμένο Νοέμβριο ότι θα επανεξετάσει το Βασιλικό Διάταγμα του BBC, που καθορίζει τους όρους και το μοντέλο χρηματοδότησης του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, με στόχο τη διασφάλιση ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος μετά το 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

