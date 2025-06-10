Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την προσθήκη του Μονακό στον κατάλογο των χωρών "υψηλού κινδύνου" που έχει καταρτίσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και την αφαίρεση από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον "γκρίζο κατάλογο" της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι του 2024. Ο διεθνής αυτός οργανισμός είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση της δράσης των κρατών σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πέρυσι, το FATF είχε επικρίνει κυρίως την έλλειψη προσπαθειών στην καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και οικονομικής απάτης που διαπράττεται στο εξωτερικό, στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό ή στην εφαρμογή αποτελεσματικών ή αποτρεπτικών κυρώσεων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, η κυβέρνηση του πριγκιπάτου "σημείωσε αυτήν την αναμενόμενη επικαιροποίηση που θα οδηγήσει στην ένταξη του Μονακό στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ωστόσο προϋποθέτει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο της ΕΕ δεν θα αποφασίσουν διαφορετικά".

Οι ευρωβουλευτές και τα κράτη μέλη μπορούν να αμφισβητήσουν αυτό τον νέο κατάλογο μέσα σε μέγιστο διάστημα δύο μηνών.

Το πριγκιπάτο υπογράμμισε επίσης την "αποφασιστικότητά" του να εφαρμοστούν μέτρα ώστε να αφαιρεθεί από τον γκρίζο κατάλογο της FATF.

Εκτός από το Μονακό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε στις χώρες υψηλού κινδύνου, οι οποίες υπόκεινται σε αυξημένη επιτήρηση, την Αλγερία, την Αγκόλα, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Κένυα, το Λάος, τον Λίβανο, τη Ναμίμπια, το Νεπάλ και τη Βενεζουέλα.

Εκτός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφαίρεσε από τον κατάλογο τα Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, την Τζαμάικα, τον Παναμά, τις Φιλιππίνες, τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα.

«Η ταυτότητα και ο κατάλογος των δικαιοδοσιών υψηλού κινδύνου παραμένουν βασικό εργαλείο για την προάσπιση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ», υπογράμμισε η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, Επίτροπος για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.