Με τον ισραηλινό ομόλογό του Ισαάκ Χέρτσογκ συναντήθηκε σήμερα στην Ιερουσαλήμ ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ.

Υποδεχόμενος τον Μιλέι, ο Χέρτσογκ επαίνεσε τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Από την πλευρά του, ο Μιλέι χαρακτήρισε το Ισραήλ «φάρο ελευθερίας» στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του ισραηλινού πρόεδρου, ο Χέρτσογκ είπε ότι «ενώπιον της ιρανικής απειλής – μιας απειλής για όλη την ανθρωπότητα – πρέπει να σταθούμε ενωμένοι και αποφασιστικοί. Το Ισραήλ δεν μπορεί να ανεχθεί ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα.» Οι σύμμαχοι του Ισραήλ και ολόκληρος ο κόσμος δεν πρέπει ανεχθούν κάτι τέτοιο, συμπλήρωσε. Επαίνεσε επίσης τη δέσμευση του Μιλέι για καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της τρομοκρατίας.

Ο Χαβιέρ Μιλέι διαβεβαίωσε πως η Αργεντινή θα εξακολουθήσει να στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ. Υπενθύμισε τις επιθέσεις εναντίον της ισραηλινής πρεσβείας και ενός ιδρύματος της εβραϊκής κοινότητας στην Αργεντινή πριν από τρεις δεκαετίες, καθώς και ότι 27 συμπατριώτες του σκοτώθηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής ζήτησε την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων με αργεντίνικη υπηκοότητα.

Ο Χέρτσογκ ευχαρίστησε τον Μιλέι για την αλληλεγγύη του και τον αποκάλεσε «αληθινό φίλο του Ισραήλ».

Οι δύο πρόεδροι προανήγγειλαν σχέδια για περαιτέρω διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας.

Ο αργεντινός πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι έφθασε το βράδυ της Δευτέρας στο Ισραήλ, όπου θα παραμείνει μέχρι την Πέμπτη. Αύριο Τετάρτη, πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, την ισραηλινή Βουλή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.