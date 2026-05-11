ΕΕ: Κυρώσεις κατά βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Κάγια Κάλλας επιδιώκει πολιτική συμφωνία στο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για κυρώσεις κατά βίαιων Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Το πακέτο μέτρων είχε παραμείνει μπλοκαρισμένο επί μήνες, κυρίως λόγω αντιρρήσεων της Ουγγαρίας, παρά την πολιτική αλλαγή στη Βουδαπέστη.

Στόχος είναι η διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στην επιδείνωση της κατάστασης στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Η Κάγια Κάλλας επιδιώκει πολιτική συμφωνία για το πακέτο μέτρων που παρέμενε μπλοκαρισμένο επί μήνες, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται και νέες προτάσεις πίεσης προς το Ισραήλ.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Πολιτική συμφωνία επιδιώκεται σήμερα στο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσηςστις Βρυξέλλες ως προς πιθανές κυρώσεις κατά βίαιων Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη και να διαμορφωθεί κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην επιδείνωση της κατάστασης στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Πηγή: Deutsche Welle

Προσερχόμενη στο Συμβούλιο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι αναμένει «πολιτική συμφωνία» για το πακέτο κυρώσεων κατά βίαιων εποίκων, το οποίο παρέμενε μπλοκαρισμένο λόγω αντιρρήσεων, κυρίως της Ουγγαρίας. Όμως παρά την πολιτική αλλαγήστη Βουδαπέστη παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις μεταξύ των κρατών-μελών.Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το «πακέτο» αφορά επτά πρόσωπα και οντότητες, που συνδέονται με επιθέσεις και βίαιες ενέργειες εποίκων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει τους δύο ακροδεξιούς υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς.Πιέσεις στη Δυτική ΌχθηΠαράλληλα, η Κάλλας επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν προτάσεις για αυξημένη πίεση προς το Ισραήλσχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Όχθη όπως περιορισμοί ή απαγόρευση προϊόντων και υπηρεσιών από τους εποικισμούς, καθώς και εμπορικά μέτρα που θα μπορούσαν να καταστήσουν πρακτικά απαγορευτική τη διακίνηση προϊόντων από τα κατεχόμενα εδάφη στην ευρωπαϊκή αγορά.Η ίδια παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι οι συσχετισμοί δεν είναι ακόμη επαρκείς για την υιοθέτηση πιο αυστηρών μέτρων. «Όταν εξετάσαμε το θέμα την Παρασκευή με τους πρέσβεις, φάνηκε ότι δεν διαθέτουμε αναγκαία πλειοψηφία για να περάσουν αυτά τα μέτρα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη γαλλο-σουηδική πρόταση για το εμπόριο προϊόντων από τους εποικισμούς, επισημαίνοντας όμως ότι απαιτείται σχετική πρόταση από την Κομισιόν, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί.Αρκετά κράτη-μέλη -όπως η Ισπανίακαι η Ιρλανδία- πιέζουν την Κομισιόν να κινηθεί πιο αποφασιστικά απέναντι στο Ισραήλ, αν και η Γερμανία εξακολουθεί να εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε μέτρα, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν κυρώσεις κατά της ισραηλινής κυβέρνησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της Ιταλίας, καθώς θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση ειδικής πλειοψηφίας υπέρ πιθανών εμπορικών μέτρων.Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ε.Ε. θα συζητήσουν επίσης τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις σχέσεις με τη Ρωσία, το πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε στο μέλλον να ανοίξει δίαυλος διαλόγου με τη Μόσχα για την αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη και το τέλος του πολέμου. Από την πλευρά του, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα θέσει το ζήτημα του εντοπισμού του drone ανοιχτά της Λευκάδας, για το οποίο είπε ότι μόλις ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα θα υπάρξει επίσημη αντίδραση της Αθήνας, προειδοποίησε πάντως ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να γίνει η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.

