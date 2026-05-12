«Αγορά προβλέψεων»: Στοιχηματίζοντας στον θάνατο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι διαδικτυακές στοιχηματικές πλατφόρμες επεκτείνονται σε προβλέψεις για πολέμους και συγκρούσεις, προσφέροντας στοιχήματα για κρίσιμα παγκόσμια γεγονότα όπως οι στρατιωτικές ενέργειες στις ΗΠΑ, Ιράν, Ουκρανία, Ισραήλ και Κίνα.

Η πλατφόρμα Polymarket, που ξεκίνησε το 2020, έχει εξελιχθεί σε έναν κολοσσό με κύκλο εργασιών 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και επιτρέπει σε παίκτες να στοιχηματίζουν καθημερινά σε εξελίξεις συγκρούσεων, με αποδόσεις που καθορίζονται από τους ίδιους τους χρήστες.

Οι στοιχηματισμοί αυτοί έχουν οδηγήσει σε φαινόμενα χειραγώγησης της ενημέρωσης και δημιουργούν μια παγκόσμια πολιτική σκηνή σε κατάσταση διαστροφής, όπου η κερδοσκοπία πάνω σε ανθρώπινες τραγωδίες είναι εμφανής.

Ασύλληπτες διαστάσεις έχει πάρει πλέον ο τομέας των διαδικτυακών στοιχηματικών προβλέψεων, όπου οι παίκτες ποντάρουν σε πολέμους και συγκρούσεις και ταυτόχρονα χειραγωγούν την ενημέρωση.Θα εισβάλλουν οι ΗΠΑ στο Ιράν; Θα τελειώσει μέσα στο 2026 ο πόλεμος στην Ουκρανία; Θα καταλάβει το Ισραήλ ολόκληρη τη Γάζα; Θα επιτεθεί η Κίνα στην Ταϊβάν; Ερωτήματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινή γνώμη, αποτελούν για κάποιους ευκαιρία για κερδοσκοπία, δείχνοντας μια παγκόσμια πολιτική σκηνή που έχει, όχι απλώς απωλέσει παλιές ισορροπίες, αλλά κινείται στα όρια μιας μακάβριας διαστροφής.



Οι εταιρείες της «αγοράς προβλέψεων», ειδικά αυτές που έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ έχουν επεκτείνει τις δυνατότητες στοιχηματισμού πολύ πιο πέρα από τα αποτελέσματα αθλητικών αναμετρήσεων, καλλιτεχνικών φεστιβάλ, του διαγωνισμού της Γιουροβίζιον ή έστω την έκβαση εκλογών. Όποιος θέλει μπορεί να στοιχηματίσει για την έκβαση πολέμων, όχι μόνο μακροχρόνια, αν δηλαδή και πότε μπορεί να ξεκινήσει ή να τελειώσει μια σύγκρουση, αλλά και σε καθημερινή βάση.



«Θα πέσουν βόμβες σήμερα στην Τεχεράνη ή στο Κίεβο;» είναι για παράδειγμα ένα τέτοιο στοίχημα που προσφέρει η διαδικτυακή πλατφόρμα Polymarket, που ξεκίνησε «δειλά» τη δράση της το 2020 και στο μεταξύ έχει εξελιχθεί σε έναν «κολοσσό» του χώρου με έναν κύκλο εργασιών που φτάνει τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια με την είσοδο σε αυτή και μεγάλων επενδυτικών ομίλων. Συνήθως τίθεται ένα ερώτημα που μπορεί να απαντηθεί με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ και οι αποδόσεις δεν καθορίζονται από τους διαχειριστές της πλατφόρμας, αλλά από τις απαντήσεις των «παικτών», που μπορούν στη συνέχεια να ανταλλάξουν τα στοιχήματά τους σαν μετοχές

Aπαγορευμένη μεν, αλλά..

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, τέτοιου είδους στοιχηματισμός είναι απαγορευμένος και ποινικά κολάσιμος, αλλά η σελίδα της εταιρείας υπάρχει και στα γερμανικά και τα πονταρίσματα γίνονται έτσι κι αλλιώς κυρίως σε κρυπτονομίσματα.



Πρόσφατα μάλιστα εξαγόρασε και μια μικρή start up του χώρου των κρυπτονομισμάτων για να «διευκολύνει« τις συναλλαγές μεταξύ των χρηστών της. Στην Αμερική η πλατφόρμα είχε κλείσει για κάποιο διάστημα, αλλά μετά τη νίκη του Τραμπ το 2024 οι περιορισμοί εναντίον της «χαλάρωσαν» από το 2025.



Οι υποστηρικτές της πλατφόρμας την αποκαλούν κάτι σαν ένα σύγχρονο και αξιόπιστο «Μαντείο», λέγοντας για παράδειγμα ότι ήταν αυτή που είχε πέσει πιο κοντά από όλες τις άλλες προβλέψεις στο αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών του 2024 που έδωσαν μια συντριπτική νίκη στον Τραμπ.

Εργαλείο χειραγώγησης

Οι «παίκτες» μπορούν να ποντάρουν για οτιδήποτε και αυτό πέραν των ηθικών ζητημάτων που εγείρονται, συχνά επηρεάζει τόσο τις απόψεις της κοινής γνώμης, αλλά και τις διαθέσεις των πολιτικών. Παράλληλα έχουν υπάρξει καταγγελίες για εσωτερική πληροφόρηση από κάποιους που επηρεάζουν ή γνωρίζουν αποφάσεις από τις οποίες τελικά κερδοσκοπούν.



Την Τρίτη, για παράδειγμα, όποιος πόνταρε 100 δολάρια σε μια εισβολή του Τραμπ στο Ιράν πριν το τέλος του χρόνου προσδοκούσε σε κέρδος 344 δολαρίων. Αναλόγως των εξελίξεων οι «παίκτες» που έχουν αγοράσει μερίδια του συγκεκριμένου στοιχήματος μπορούν λοιπόν να τα πουλήσουν σε λογική χρηματιστηρίου, αν δουν ότι αυτή η προοπτική εξασθενεί.



Προφανώς κάποιοι που γνωρίζουν τις προθέσεις του Λευκού Οίκου θα μπορούσαν να κάνουν τις σωστές κινήσεις στην κατάλληλη στιγμή και να βγουν κερδισμένοι. Για το Ιράν υπάρχει μια σειρά από στοιχήματα από το αν θα πέσει το καθεστώς, αν αυτό θα γίνει με κάποιου είδους πραξικόπημα, αν θα επιστρέψει ο Σάχης και φυσικά τι θα γίνει με τα Στενά του Ορμούζ.



Kάτι ανάλογο ισχύει και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν στις 12 Μαΐου κάποιος πόνταρε ότι θα υπογραφεί συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία μέχρι το τέλος Ιουνίου, θα κέρδιζε 122 δολάρια αν τελικά συμβεί κάτι τέτοιο. Αν στοιχηματίσει στο ΟΧΙ και η ημερομηνία παρέλθει, θα αποκομίσει 401 δολάρια. Λογικά κάποιοι θα κάνουν ότι μπορούν έτσι ώστε ο πόλεμος να συνεχιστεί.

Η «εμπλοκή» του Τύπου

Αλλά για να «πληρώσουν» κάποια στοιχήματα χρειάζεται να υπάρχει και έγκυρη ενημέρωση για τις εξελίξεις. Δεν λείπουν οι καταγγελίες για στοχευμένα ή κατασκευασμένα δημοσιεύματα στον Τύπο που είχαν σκοπό είτε να προκαλέσουν εντυπώσεις είτε και να αλλοιώσουν κυριολεκτικά τον τρόπο που παρουσιάζονται τα γεγονότα. Μια έρευνα των New York Times σχετικά με τις αναρτήσεις της Polymarket στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε ότι η πλατφόρμα δημοσίευσε εκατοντάδες ψευδείς και παραπλανητικές αναρτήσεις.



Ένας δημοσιογράφος των Times of Israel δέχτηκε απειλές για τη ζωή του από στοιχηματίες, που τον καλούσαν να διορθώσει ρεπορτάζ του, σχετικά με το αν είχε πέσει ένας ιρανικός πύραυλος ή θραύσματά του σε μια πόλη του Ισραήλ στις 10 Μαρτίου. H πλατφόρμα επισήμως καταδίκασε τις απειλές, αλλά για τον δημοσιογράφο αυτό δεν σήμανε και πολλά.

Η περίπτωση Μαδούρο

Υπάρχει τέλος και το θέμα των ερμηνειών. Πιο πρόσφατη και χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση Μαδούρο. Όπως επισημαίνει σε συνέντευξή του ο Γερμανός δικηγόρος, Γιενς Φέρνερ, εδώ αποδείχτηκε ότι σε στοιχήματα που αφορούν κρατικές δραστηριότητες είναι αδύνατο να αποφευχθεί το φαινόμενο της εσωτερικής πληροφόρησης.



Έρευνα του FBI αποκάλυψε ότι ένας από τους άνδρες των ειδικών δυνάμεων, που συμμετείχαν στην επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο, η οποία προετοιμαζόταν από τον Δεκέμβριο του 2025, άνοιξε έγκαιρα λογαριασμό και πόνταρε 32.537 δολάρια στο ερώτημα αν «ο Μαδούρο θα ανατραπεί πριν τις 31 Ιανουαρίου 2026», αποκομίζοντας κέρδος 436.000.



Ήταν επίσης πολλοί αυτοί που είχαν στοιχηματίσει στην επέμβαση των ΗΠΑ και στην ανατροπή του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας. Συνολικά είχαν υπάρξει στοιχήματα ύψους 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο ερώτημα αν θα γίνει αμερικανική εισβολή στη Βενεζουέλα. Η πλατφόρμα όμως αρνείται να καταβάλει τα κέρδη ισχυριζόμενη ότι η «στρατιωτική επιχείρηση» δεν αποτελεί «εισβολή».

Τα βάσανα των άλλων ως εμπόρευμα

Και στο Ισραήλ ένας έφεδρος έχει οδηγηθεί σε καταδίκη για στοιχηματισμό μέσω εσωτερικής πληροφόρησης, όταν μαζί με έναν φίλο του κέρδισαν 162.663 δολάρια «προβλέποντας» την πρώτη επίθεση στο Ιράν, τον Ιούνιο του 2025 δύο ημέρες πριν αυτή ξεκινήσει.



Δεν πρόκειται λοιπόν απλώς για μια ακόμα χυδαία μορφή τζόγου, αλλά για κάτι πολύ βαθύτερο. Όπως έγραψε ο Γιενς Φέρνερ, «αυτό που με την πρώτη ματιά φαίνεται να είναι μια ακίνδυνη πρόβλεψη, συχνά αποδεικνύεται εξαιρετικά κυνικό. Όταν οι άνθρωποι στοιχηματίζουν στην έκβαση ενός πολέμου στη Γάζα ή στον αριθμό των απελαθέντων μεταναστών, τα βάσανα των άλλων μετατρέπονται σε κερδοσκοπικό εμπόρευμα».



Πηγές: Spiegel, Der Freitag, Handelsblatt, Times of Israel, ΝΥΤ

Πηγή: Deutsche Welle

