Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να σταματήσει τα αεροπορικά ταξίδια από τη νότια περιοχή της Αφρικής καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για μια νέα παραλλαγή της Covid-19 που εντοπίσθηκε στη Νότια Αφρική, έγραψε σήμερα στο Twitter η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.