ΕΕ: Απορρίπτει τον χαρακτηρισμό «τρομοκρατικές οργανώσεις» για τους στρατούς της από το Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι απέρριψε την απόφαση του Ιράν να θεωρήσει «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους στρατούς των χωρών της ΕΕ, αφότου η ΕΕ συμπεριέλαβε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων του μπλοκ.

«Απορρίπτουμε την ανακοίνωση της καταχώρισης των στρατών της ΕΕ στον κατάλογο και την κατηγορία περί τρομοκρατίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανουάρ Ελ Ανούνι.

Η κίνηση του Ιράν ήρθε μετά την συμβολική αλλαγή της ΕΕ την περασμένη Πέμπτη στην προσέγγισή της απέναντι στην ηγεσία του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τους Φρουρούς της Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση, μετά την πιο αιματηρή καταστολή διαμαρτυριών στην Ισλαμική Δημοκρατία από την ίδρυσή της το 1979, σύμφωνα με το Reuters.

Το Ιράν θεωρεί «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους ευρωπαϊκούς στρατούς, δήλωσε χαρακτηριστικά την Κυριακή (01/02) ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Αναλυτικότερα, ο Γαλιμπάφ, ο οποίος φορούσε, όπως και οι βουλευτές, στολή των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη αλληλεγγύης, δήλωσε ότι «σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα που αφορούν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις».

Οι άμεσες συνέπειες της απόφασης αυτής δεν είναι προς το παρόν σαφείς.

Πηγή: skai.gr

