Τρεις Ισραηλινοί σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυρά κοντά στο Κντουμίν στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.
Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι «επιβεβαιώνουν τον θάνατο τριών ανθρώπων, δύο γυναικών 60 ετών και ενός άνδρα περίπου 40 ετών». Ο στρατός δήλωσε ότι ένοπλοι «άνοιξαν πυρ κατά λεωφορείου και πολιτικών οχημάτων κοντά στο Αλ-Φουντούκ». Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και τον στρατό, τραυματίστηκαν επίσης επτά άνθρωποι.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού μετέδωσε ότι στρατιώτες απέκλεισαν όλα τα χωριά της περιοχής αναζητώντας τους υπόπτους, εκτιμώντας ότι έχουν διαφύγει σε κοντινό παλαιστινιακό χωριό.
