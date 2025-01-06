Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ δήλωσε ότι η κατάσταση του προϋπολογισμού της Γαλλίας είναι «σοβαρή», προσθέτοντας ότι θέτει ως στόχο έλλειμμα για το 2025 στο εύρος του 5% με 5,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ).

Ο Λομπάρ δήλωσε επίσης στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα είναι «πιθανόν» γύρω στο 6,1% το 2024.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός του 2025 θέτει τώρα ως στόχο 50 δισεκ. ευρώ σε εξοικονόμηση δαπανών, προσθέτοντας ότι οι επικεφαλής των γαλλικών επιχειρήσεων ανησυχούν που η Γαλλία δεν έχει ακόμα προϋπολογισμό για το 2025.

Η Γαλλία ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό τον επόμενο μήνα, δήλωσε νωρίτερα η Αμελί ντε Μονσαλέν, αρμόδια υπουργός για τον Προϋπολογισμό.

«Ο στόχος είναι να έχουμε προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια του μήνα Φεβρουαρίου, ούτως ώστε το αργότερο έως τα τέλη Φεβρουαρίου, οι Γάλλοι πολίτες να μπορούν να βγουν από αυτή την αβεβαιότητα και το αδιέξοδο, ούτε ώστε πολίτες, όπως οι αγρότες και άλλοι, να μπορούν να έχουν μεγαλύτερη σαφήνεια», δήλωσε η Μονσαλέν στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό France 2.

