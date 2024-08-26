Ιράν: Μέλος της σουνιτικής μειονότητας αντιπρόεδρος αγροτικής ανάπτυξης

Ο μεταρρυθμιστής πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν διόρισε σήμερα ένα μέλος της σουνιτικής μειονότητας στη θέση του αντιπροέδρου, αρμόδιου για την αγροτική ανάπτυξη.

«Με διάταγμα, ο πρόεδρος διόρισε τον κ. Αμπντολκαρίμ Χοσεϊνζαντέχ στη θέση του αντιπροέδρου, αρμόδιου για την αγροτική ανάπτυξη και τις υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας, δεδομένης της πολύτιμης εμπειρίας του», αναφέρει ο ιστότοπος της ιρανικής προεδρίας.

Οι σουνίτες αντιπροσωπεύουν μόλις το 10% του πληθυσμού στο Ιράν, όπου κυριαρχεί το σιιτικό Ισλάμ. Μετά την ισλαμική επανάσταση που οδήγησε στην εγκαθίδρυση Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ιράν (1979), σπάνια σουνίτες αναλαμβάνουν κυβερνητικά πόστα.

Ο 44χρονος Χοσεϊνζαντέχ εκπροσωπεί από το 2012 στο κοινοβούλιο την εκλογική περιφέρεια Ναγκαντέχ-Οσναβιέχ, στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας. Είχε εκφωνήσει αρκετές ομιλίες στη βουλή για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των σουνιτών.

Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Πεζεσκιάν είχε υποσχεθεί να αυξήσει την εκπροσώπηση γυναικών, νέων και μειονοτήτων – ιδίως των σουνιτών – στην κυβέρνησή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.