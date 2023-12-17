Ομάδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που επισκέφθηκε χθες το νοσοκομείο Αλ Σίφα, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, που έχει πληγεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, περιέγραψε το τμήμα επειγόντων περιστατικών του με τον όρο «λουτρό αίματος», σημειώνοντας ότι το ίδιο το νοσοκομείο, που ήταν το μεγαλύτερο του παλαιστινιακού θύλακα, χρειάζεται τώρα «ανάνηψη».

Ομάδα του ΠΟΥ και άλλων υπηρεσιών του ΟΗΕ μπόρεσε να παραδώσει χθες, Σάββατο, ιατρικοφαρμακευτικό υλικό στο νοσοκομείο, όπου «δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι άνθρωποι» έχουν καταφύγει στον περίβολο του νοσοκομειακού συγκροτήματος, υπογραμμίζει ο ΠΟΥ σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, στην οποία διευκρινίζει ότι «υπάρχει έλλειψη» πόσιμου νερού και τροφίμων.

«Η ομάδα (που μετέβη στο νοσοκομείο) περιέγραψε το τμήμα επειγόντων περιστατικών με τον όρο "λουτρό αίματος", με εκατοντάδες τραυματισμένους ασθενείς στο εσωτερικό του και νέους ασθενείς να καταφθάνουν κάθε λεπτό», αναφέρει ο ΠΟΥ, προσθέτοντας ότι «στους ασθενείς που υποφέρουν από τραυματισμούς τους κάνουν ράμματα στο έδαφος και ότι τα μέσα για την αντιμετώπιση του πόνου είναι πολύ περιορισμένα ή ακόμη και ανύπαρκτα».

Το νοσοκομείο δεν λειτουργεί πλέον παρά στο ελάχιστο και με πολύ περιορισμένη ομάδα και «οι ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρονται στο νοσοκομείο Άχλι Άραμπ για χειρουργικές επεμβάσεις».

Τα χειρουργεία δεν λειτουργούν πλέον λόγω έλλειψης οξυγόνου και, σύμφωνα με την περιγραφή της ομάδας του ΠΟΥ, το ίδιο το νοσοκομείο «χρειάζεται ανάνηψη». Μόνον 30 ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση.

Όλη η υγειονομική υποδομή της Λωρίδας της Γάζας έχει πληγεί σοβαρά από τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που διέπραξε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου. Η επίθεση αυτή στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, ενώ 240 όμηροι απήχθησαν από το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα στην Λωρίδα της Γάζας.

Έκτοτε ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει αδιάκοπα τον πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακα, προκαλώντας, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, τον θάνατο περίπου 18.800 ανθρώπων από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, στην πλειονότητά τους αμάχων.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί κάποια νοσοκομεία -τα οποία χαίρουν ειδικού καθεστώτος προστασίας βάσει του δικαίου του πολέμου- για να κρύψει εκεί όπλα, ή να εγκαταστήσει εκεί υπόγεια διοικητικά κέντρα.

Ο ΠΟΥ δήλωσε έτοιμος να ενισχύσει το Αλ Σίφα «τις ερχόμενες εβδομάδες» για να μπορέσει εκ νέου να εκτελεί τις βασικές του λειτουργίες.

«Έως και 20 αίθουσες χειρουργείων του νοσοκομείου, όπως και υπηρεσίες μετεγχειρητικής φροντίδας, μπορούν να λειτουργήσουν αν τροφοδοτούνται τακτικά με καύσιμα, οξυγόνο, φάρμακα, τρόφιμα και νερό», υπογράμμισε ο ΠΟΥ, σημειώνοντας επίσης ότι υπάρχει ανάγκη και για προσωπικό.

Σήμερα, το Άχλι Άραμπ είναι το μόνο νοσοκομείο που «λειτουργεί εν μέρει» σε όλο το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ τρεις νοσοκομειακές υποδομές λειτουργούν μόνον στο ελάχιστο: Αλ Σίφα, Αλ Άουντα και Αλ Σαχάμπα. Πριν από τον πόλεμο υπήρχαν 24.

Ο ΠΟΥ εξέφρασε επίσης ανησυχία όσον αφορά το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν. Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε στις 13 Δεκεμβρίου ότι ο ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ κατά θαλάμων ασθενών και κατήγγειλε την "πολιορκία" του που διήρκεσε αρκετές μέρες, κάνοντας λόγο για συλλήψεις μελών του προσωπικού.

Χθες ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρήκε όπλα και συνέλαβε σχεδόν 80 μέλη της Χαμάς στον τομέα όπου βρίσκεται το νοσοκομείο αυτό στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, διευκρινίζοντας ότι το ιατρικό προσωπικό «εξετάστηκε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

