Δύο νεκροί μετά από έκρηξη σε κατοικία στο Μπρίστολ -Εξετάζονται τα αίτια

Δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε κατοικία στην πόλη Μπρίστολ της νότιας Αγγλίας, με τις αρχές να χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως «ύποπτο».

Η αστυνομία διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια.

Πέραν της οικίας που σημειώθηκε η έκρηξη, οι έρευνες των αστυνομικών πραγματοποιούνται και σε άλλο ένα ακίνητο στο Μπρίστολ.

Όπως ανέφεραν, οι έρευνες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, ενώ προς το παρόν δεν αναζητούνται άλλα άτομα που να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι δεν φαίνεται να έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές σε γειτονικά κτίρια.



Πηγή: skai.gr

