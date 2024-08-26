Οι διαπραγματεύσεις στο Κάιρο με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε επίπεδο ομάδων εργασίας, καθώς οι πλευρές προσπαθούν να διευθετήσουν ορισμένα ζητήματα, δήλωσε σήμερα ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Όπως υπογράμμισε, ένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να διευθετήσουν οι ομάδες εργασίας είναι η ανταλλαγή των ομήρων της Χαμάς με Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές. Οι εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των μαχητών της Χεζμπολάχ του Λιβάνου δεν είχαν αντίκτυπο στις συνομιλίες στο Κάιρο, συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.