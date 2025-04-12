Μετά από σχεδόν ένα χρόνο αναμονής, η Meghan Markle παρουσίασε επιτέλους τη νέα σειρά προϊόντων της «As Ever»! Άξιζε όμως πραγματικά την αναμονή;

Με μια λέξη, η απάντηση είναι: Όχι, πραγματικά!

Περίμενα με ανυπομονησία τα νέα προϊόντα της Meghan, ιδιαίτερα από τότε που έστειλε στο είδωλό μου, Kris Jenner, ένα βάζο με τη σπιτική της «μαρμελάδα» πέρυσι, με την παλιά επωνυμία «American Riviera Orchard».

Πραγματικά πιστεύω ότι η Meghan έχει άψογο στυλ και, θα ομολογήσω, ότι αγόρασα τα βερνίκια νυχιών της με gel από τη σελίδα της. Και, αφού παρακολούθησα το «With Love, Meghan» στο Netflix, και θαύμασα την υπέροχη κουζίνα της στην τηλεόραση, περίμενα με ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία την κυκλοφορία των προϊόντων. Περίμενα να «νιώσω τη μαγεία του Montecito» στο διαμέρισμά μου στη Νέα Υόρκη, όπως η ίδια υποσχόταν στο ενημερωτικό δελτίο της.

Ως μέλος της ομάδας Femail του dailymail.co.uk κατάφερα να πάρω στα χέρια μου και τα οκτώ προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του μελιού αγριολούλουδων που είχε σχεδόν εξαντληθεί από τη στιγμή που κυκλοφόρησε.

Όμως, όταν σαν ομάδα δοκιμάσαμε τα προϊόντα της σειράς «As Ever», κανένα δεν μας φάνηκε ιδιαίτερα αξιόλογο ή ιδιαίτερο. Η παρασκευή των μειγμάτων ψησίματος ήταν δύσκολη, ενώ η «μαρμελάδα» έμοιαζε περισσότερο σαν σάλτσα επιδόρπιου παρά σαν άλειμμα βατόμουρου.

Ακολουθεί η επίσημη κατάταξη της Femail για το τι πραγματικά αξίζει να αγοράσεις και το τι θα πρέπει να αφήσεις πίσω σου σε ένα καλάθι αγορών στο Montecito.

8. Τσάι ιβίσκου από βότανα, 12$

Το μακράν χειρότερο προϊόν που πουλάει η Markle με την επωνυμία «As Ever», είναι το τσάι ιβίσκου της.

Το τσάι έφτασε σε ένα χαριτωμένο κουτί των 0,9 ουγκιών (περίπου 25 γραμμαρίων), με την επωνυμία και το λογότυπο του φοίνικα με χρυσαφένια γράμματα στη συσκευασία, και περιείχε 12 φακελάκια.

Το μοναδικό θετικό χαρακτηριστικό αυτού του προϊόντος ήταν τα φακελάκια με το τσάι: κομψές νάιλον σακουλίτσες που έδιναν μια όμορφη εμφάνιση σε σύγκριση με τα κανονικά χάρτινα φακελάκια τσαγιού που βρίσκουμε σε απλές μάρκες.

Στο πίσω μέρος του βάζου, η Meghan έγραψε ότι της άρεσε να αφήνει το τσάι να μουλιάσει σε ένα φλυτζάνι έξω στον ήλιο, αλλά δυστυχώς, επειδή βρισκόμαστε σε ένα εταιρικό γραφείο και όχι σε μια μεγάλη αυλή στην Καλιφόρνια, δεν είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Ωστόσο, ακολουθήσαμε τις υπόλοιπες οδηγίες της, και ρίξαμε βραστό νερό σε μια κούπα και αφήσαμε το φακελάκι τσαγιού να «σιγοβράσει» για επτά λεπτά.

Δυστυχώς, καλύτερα να είχαμε σταματήσει εκεί!

Πριν καν πιούμε μια γουλιά, το τσάι είχε πάρει ένα έντονο κόκκινο χρώμα, κάτι που ήταν μάλλον ανησυχητικό. Είχε εξαιρετικά πικρή γεύση με έντονη μυρωδιά λουλουδιών.

«Είχε γεύση σαν βρώμικο νερό πιάτων», έγραψε κάποια από την ομάδα. «Όλη η γεύση ήταν στη μυρωδιά, κατά κάποιο τρόπο». Είχε πιο δυνατό άρωμα παρά γεύση.

Μερικοί από εμάς δεν αντέξαμε καν να το καταπιούμε, και κάποια το έφτυσε ξανά στο φλιτζάνι.

7. Τσάι μέντας από βότανα, 12$

Το Herbal Peppermint Tea (τσάι μέντας από βότανα) έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το τσάι ιβίσκου, αλλά διαφορετική γεύση και ήρθε σε κουτί ίδιου μεγέθους με 12 φακελάκια.

Το τσάι μέντας είχε το ίδιο πρόβλημα: είχε πολύ ήπια γεύση. Όταν κρατήσαμε το τσάι κοντά στο στόμα μας, πριν πιούμε μια γουλιά, μας «χτύπησε» αμέσως μια δυνατή μυρωδιά μέντας.

Το τσάι δεν άφησε γεύση μέντας στο στόμα μας, είχε μια αρκετά ελαφριά γεύση παρά το «δυνατό» του άρωμα.

6. Τσάι τζίντζερ με λεμόνι, 12$

Όπως και το τσάι ιβίσκου και το τσάι μέντας, το Herbal Lemon Ginger Tea (τσάι τζίντζερ με λεμόνι) δεν ήταν πολύ «δυνατό», αλλά είχε καλύτερη γεύση σε σύγκριση με τον ιβίσκο ή τη μέντα.

Είχε μια ελαφριά γεύση λεμονιού και μια λίγο πιο «βαριά» γεύση τζίντζερ, αλλά όχι με τρόπο αισθητό. Συνδύαζε αρμονικά τα δύο συστατικά κατά κάποιον τρόπο, αλλά και πάλι, δεν ήταν ιδιαίτερα γευστικό.

Ωστόσο, αν η Meghan κρατούσε ένα τσάι από τα τρία, θα έπρεπε οπωσδήποτε να κρατήσει αυτό.

Το ήπιαμε ζεστό, αλλά ίσως θα ήταν πιο ωραίο με λίγο πάγο το καλοκαίρι.

5. Sprinkles λουλουδιών, 15$

Αν έχετε παρακολουθήσει έστω και ένα λεπτό της εκπομπής της Meghan στο Netflix, θα ξέρετε ότι τα sprinkles (κάτι σαν τρούφα) λουλουδιών είναι το αγαπημένο της προϊόν, ίσως ακόμη περισσότερο και από τη «μαρμελάδα» της.

Τα sprinkles είναι ουσιαστικά ένα πολύχρωμο μείγμα αποξηραμένων κομματιών λουλουδιών που η Meghan τα χρησιμοποίησε για να καλύψει τα παγωμένα ντόνατς και τα παρφέ γιαουρτιού της, αλλά και για να γαρνίρει φλυτζάνια τσαγιού και πιάτα κρουτέ.

Δεδομένου ότι τα sprinkles παρουσιαζόταν πολύ συχνά στο «With Love», η Meghan, αποφάσισε να πουλήσει τα δικά της για 15$.

Το πρώτο πράγμα που μας εντυπωσίασε σε αυτά ήταν η τιμή. Μπορείτε να βρείτε παρόμοια προϊόντα στο Amazon για κάτω από 10$ ή ακόμα και στο Etsy.

Τα sprinkles της Meghan πωλούνται σε ένα συμπαγές, χρυσαφένιο βάζο 0,17 ουγκιών (περίπου 500 γραμμαρίων) με διαφανές καπάκι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συσκευασία δεν ήταν γεμάτη μέχρι πάνω, αλλά μισογεμάτη.

Τα Sprinkles λουλουδιών έρχονται σε μια ποικιλία κόκκινου, κίτρινου, πορτοκαλί και μπλε, αλλά μοιάζουν περισσότερο με κομφετί παρά με πέταλα, καθώς δεν είχαν σχήμα πέταλου.

Έχουν τη μυρωδιά λουλουδιών, παρόλο που είναι βρώσιμα - με άρωμα παρόμοιο με το άρωμα από το τσάι ιβίσκου.

Τα sprinkles λουλουδιών ήταν μια χαρά, αλλά σίγουρα όχι τόσο ωραία όσο η Meghan τα έκανε να φαίνονται στην εκπομπή. Αν δεν ξέραμε τι ακριβώς ήταν, θα νομίζαμε ότι ήταν αποξηραμένα λουλούδια από κάποιο περίεργο «ποτ πουρί» από τη δεκαετία του 1980, όπως αυτά που πιθανώς κρατά η θεία μας στο μπάνιο της.

4. Μείγμα για κρέπα, 14$

Ευτυχώς, η Meghan συμπεριέλαβε μερικά αρτοσκευάσματα στα προϊόντα «As Ever», όπως το Crepe Mix (μείγμα για κρέπες), με 14$ που όπως είπε «της θυμίζει την εποχή που ήταν φοιτήτρια στη Γαλλία».

«Αυτές οι λεπτές τηγανίτες, γεμάτες με σοκολάτα, φρούτα, φρέσκο ​​λεμόνι και ζάχαρη άχνη ή οι αλμυρές με ζαμπόν και τυρί, είναι πραγματικά μια πανδαισία γεύσεων. Επίσης, είναι τόσο εύκολο να γίνουν!», έγραψε σε πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο.

Μας συγχωρείς Meghan, αλλά διαφωνούμε. Δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν η έλλειψη δεξιοτήτων ψησίματος ή η ίδια η συνταγή, αλλά αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα.

Το να φτιάξουμε το κουρκούτι ήταν εύκολο, καθώς το μόνο που χρειαζόμασταν να προσθέσουμε ήταν ένα μεγάλο αυγό, ένα φλιτζάνι και δύο κουταλιές της σούπας νερό και δύο κουταλιές της σούπας λιωμένο βούτυρο.

Ωστόσο, το κουρκούτι ήταν εξαιρετικά πηχτό και κολλώδες, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε φορά που προσπαθούσαμε να βάλουμε λίγο στο ζεστό τηγάνι, κολλούσε στο κουτάλι μας.

Ήταν επίσης δύσκολο να αραιωθεί το μείγμα στο τηγάνι και οι κρέπες μας βγήκαν πολύ πιο χοντρές από το κανονικό.

Εκτός από τη ζηλευτή μυρωδιά τους, ήταν γενικά ένα κολλώδες και χονδροειδές πράγμα - τουλάχιστον για εμάς.

Για κάποια από εμάς, χρειάστηκαν περίπου έξι προσπάθειες για να φτιάξει μια κρέπα.

Η αρθρογράφος του dailymail.co.uk, Maureen Callahan περιέγραψε το προϊόν ως κάτι που «σου δίνει την αίσθηση ότι τρως κακοψημένες τηγανίτες».

Κάποιες άλλες περιέγραψαν τη γεύση ως «τίποτα το ιδιαίτερο» και «ήπια», υποδηλώνοντας ότι θα ήταν ευκολότερο και πιο νόστιμο να φτιάξεις τον δικό σου χυλό για κρέπες.

3. Βατόμουρο Spread, σε αναμνηστική συσκευασία, 14$

Το Raspberry Spread (άλειμμα βατόμουρου) της Meghan, το οποίο κυκλοφόρησε σε ειδική συσκευασία ως αναμνηστικό με 14$, έχει περιγραφεί πολλές φορές ως «μαρμελάδα». Είχε γίνει πολύ γνωστό ήδη, καθώς η Meghan έστειλε 50 βάζα πέρυσι σε διάσημες φίλες της, όπως η Chrissy Teigen.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το άλειμμα φρούτων βατόμουρου «είναι εμπνευσμένο από τη συνταγή που έφτιαξε η Meghan στην κουζίνα του σπιτιού της».

Η ίδια είχε εξηγήσει σε ένα επεισόδιο της εκπομπής της στο Netflix ότι το προϊόν της δεν μπορεί τεχνικά να ονομαστεί μαρμελάδα, επειδή «η μαρμελάδα αποτελείται από ίσα μέρη ζάχαρης και φρούτων».

Σύμφωνα με το Food & Wine, η μαρμελάδα πρέπει να προέρχεται από ένα μόνο φρούτο και να περιέχει τουλάχιστον 45 τοις εκατό φρούτα και 55 τοις εκατό ζάχαρη.

Ωστόσο, παρά τη διαφημιστική εκστρατεία γύρω από το προϊόν, η Femail δεν εντυπωσιάστηκε.

Αμέσως με το άνοιγμα του βάζου, μας εξέπληξε η υφή του. Το άλειμμα ήταν πολύ υγρό και αρκετά αραιό - λίγο «χύμα», θα λέγαμε. Με την πρώτη ματιά, σου έδινε την εντύπωση ότι έλιωσε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του προς εμάς.

Η «μαρμελάδα» της Meghan ήταν πολύ γλυκιά - και εννοούμε πραγματικά γλυκιά! Θύμιζε μια σάλτσα επιδόρπιου με ζάχαρη και βατόμουρο και όχι ένα άλειμμα που προορίζεται να καταναλωθεί με μια φρυγανιά.

Η γεύση ήταν εκπληκτικά έντονη επίσης.

Αφού τη δοκιμάσαμε με το κουτάλι και «γκρινιάξαμε» για τη γλύκα, απλώσαμε λίγο πάνω σε μια φρυγανισμένη φέτα ψωμί. Η «μαρμελάδα» ήταν τόσο λεπτή που «έτρεχε» από παντού. Το -όμορφα φρυγανισμένο κομμάτι- ψωμί μας, έγινε μια καταστροφή μέσα σε λίγα λεπτά.

Αν το περιχύσει κανείς πάνω σε παγωτό βανίλια, σε ένα κομμάτι πίτα ή σε μια στοίβα τηγανίτες, το άλειμμα μπορεί να λειτουργήσει ως «σιρόπι», αλλά από μόνο του σαν «μαρμελάδα», είναι κάθε άλλο παρά απολαυστικό.

2. Μέλι από αγριολούλουδα με κηρήθρα, 28$

Είχαμε την τύχη να πάρουμε στα χέρια μας το Wildflower Honey with Honeycomb (Μέλι από αγριολούλουδα με κηρήθρα), ένα προϊόν που ήταν τόσο δημοφιλές, που πωλήθηκε αμέσως.

Το βάζο -9 ουγκιών (περίπου 250 γραμμαρίων)- με μέλι ήταν το τελευταίο πράγμα που ήρθε από την παραγγελία μας και πάνω είχε την υπογραφή «As Ever». Η ομάδα μας ήταν αρκετά διχασμένη για αυτό το προϊόν - ενώ κάποιες το θεωρήσαμε υπέροχο, σε άλλες δεν άρεσε η γεύση από «κερί», της κηρήθρας.

Ένα είναι σίγουρο όμως: ότι αφήνει μια σούπερ έντονη γεύση αγριολούλουδου στο στόμα.

Με λίγα λόγια, αν και το μέλι ήταν αρκετά γευστικό, σου έδινε μια αίσθηση «πλαστικού» λόγω της κηρήθρας, που είναι δύσκολο να συνηθίσεις.

Αλλά 28$...!! Ίσως είναι καλύτερα να προτιμήσεις να αγοράσεις λίγο μέλι από την τοπική αγορά.

1. Μείγμα για κουλουράκια με πασπαλίσματα λουλουδιών, 14 $

Για το τέλος, κρατήσαμε το καλύτερο: Το Hortbread Cookie Mix With Flower Sprinkles (μείγμα για κουλουράκια με πασπαλίσματα λουλουδιών), τα οποία όλη η ομάδα μας απόλαυσε απόλυτα.

Αν και η παρασκευή της ζύμης και η προετοιμασία ήταν αρκετά μπελαλίδικη, το τελικό αποτέλεσμα μας αποζημείωσε. Σίγουρα τα κουλουράκια ήταν το καλύτερο από όλα τα προϊόντα που πουλά η Meghan.

Προσθέσαμε λίγο λιωμένο βούτυρο στο μείγμα και στη συνέχεια αφήσαμε τη ζύμη να κρυώσει στο ψυγείο για μία ώρα.

Ανακατέψαμε τη ζύμη εύκολα, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να την πλάσουμε καθώς θρυμματιζόταν στα χέρια μας. Ωστόσο, η κουραστική διαδικασία άξιζε τον κόπο, καθώς τα κουλουράκια ήταν υπέροχα, ελαφριά και πολύ βουτυράτα!

Αν και κάψαμε την πρώτη παρτίδα, η ζύμη έφτασε για πολλά κουλουράκια. Τα υπόλοιπα τα ψήσαμε μέχρι να πάρουν ένα ομοιόμορφο χρυσοκαφέ χρώμα.

Ήταν επίσης πολύ μαλακά, κάτι που εκτιμήσαμε, και έμειναν εξαιρετικά φρέσκα όλη τη νύχτα.

Θα ήταν διασκεδαστικό να τα φτιάξεις αν έχεις μικρά παιδιά, καθώς το πακέτο με τα λουλούδια που προσθέτεις στη ζύμη, δίνει μια διασκεδαστική πινελιά!

Η τελική ετυμηγορία

Συνολικά, η σειρά «As Ever» της Meghan Markle δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.

Κάποια από τα προϊόντα, όπως το τσάι ιβίσκου, τα sprinkles λουλουδιών και το άλειμμα βατόμουρου θα έπρεπε σίγουρα να βελτιωθούν στην επόμενη κυκλοφορία, εάν η Meghan συνεχίσει τη σειρά.

Η ομάδα μας συμφωνεί ότι δεν θα αγοράζαμε ξανά κανένα από όλα αυτά τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των κουλουριών, παρόλο που ήταν πιο νόστιμα από τα υπόλοιπα.

Η Meghan θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα σειρά προϊόντων στο μέλλον. Τι θα λέγατε για ένα καλάθι πικνίκ «As Ever» γεμάτο με πράγματα που θα μπορούσαν να κάνουν ένα παιδικό πάρτι γενεθλίων ξεχωριστό, όπως στο επεισόδιο του Netflix που γυρίστηκε με την κωμικό Mindy Kaling; Ή για ένα μείγμα για ντόνατς με γλάσο βανίλιας όπως το παρουσίασε στην τηλεόραση;

Αλλά ό,τι κι αν πούμε εμείς... η «μαρμελάδα» είναι η μαρμελάδα της!

Η ομάδα Femail

Πηγή: dailymail.co.uk

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.