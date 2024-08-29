ΔΟΑΕ: Το Ιράν αυξάνει τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο

Τους τελευταίους μήνες, το Ιράν έχει αυξήσει τα αποθέματα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό, επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο το πυρηνικό του πρόγραμμα, παρόλο που αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Τα αποθέματα ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60% – κοντά στο 90% που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη ατομικής βόμβας – ήταν στις 17 Αυγούστου 164,7 κιλά (έναντι 142,1 κιλών τον Μάιο). Ποσότητα αρκετή, εφόσον εμπλουτιστεί σε υψηλότερο βαθμό, για τουλάχιστον τρεις πυρηνικές βόμβες.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι ευελπιστεί να ταξιδέψει σύντομα στο Ιράν προκειμένου να συνομιλήσει με τον νέο πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν. Σε εμπιστευτικό έγγραφο που περιήλθε εις γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ο Ραφαέλ Γκρόσι εκφράζει «επιθυμία να επισκεφθεί σύντομα το Ιράν, προκειμένου να εδραιωθεί ένας αδιάκοπος και εποικοδομητικός διάλογος που θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.