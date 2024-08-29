Από το αμφιθέατρο στη θέση… του οδηγού τραμ

Η Μαρλέν Κουρκ είναι φοιτήτρια στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ. Αυτήν την εβδομάδα όμως, που δεν έχει μαθήματα στο πανεπιστήμιο, αντί για το αμφιθέατρο η Μαρλέν Κουρκ κάθεται… στη θέση του οδηγού ενός τραμ στο Μάνχαϊμ. «Το να οδηγείς τραμ είναι εντελώς διαφορετικό από το να οδηγείς ένα αυτοκίνητο», λέει η 26χρονη φοιτήτρια. Ο Τιερί Έρμπερτ, ο εκπαιδευτής της, βρίσκεται πάντα δίπλα της και τη διορθώνει.



Τόσο στο Μάνχαϊμ όσο και στο Λούντβιχσχαφεν η εταιρεία μεταφορών rnv επιλέγει διάφορους φοιτητές ως οδηγούς τραμ. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες περιοχές, όπως στη Δρέσδη και το Μαγδεμβούργο, όπου οι φοιτητές-οδηγοί αναλαμβάνουν μέρος του φόρτου εργασίας του μόνιμου προσωπικού. Και μάλιστα η βοήθεια τους είναι πολύτιμη: «Υπάρχει έλλειψη προσωπικού, γι’ αυτό και προσπαθούμε να βρούμε κάθε είδους εναλλακτικές λύσεις», λέει ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Γερμανικών Εταιρειών Μεταφορών.



Η ένωση επιβατών Pro Bahn επικροτεί την πρωτοβουλία – αλλά υπό μία προϋπόθεση. «Κατ’ αρχήν η ιδέα αυτή είναι θετική», επισημαίνει ο πρόεδρος της ένωσης, Ντέτλεφ Νόις. Αλλά «ένα τέτοιο μέτρο είναι ασφαλές, μονάχα όταν η εκπαίδευση των νέων οδηγών είναι εμπεριστατωμένη». Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υπάρχει και ένα πλαίσιο για τον χρόνο ανάπαυσης των φοιτητών μεταξύ των σπουδών τους και της δουλειάς.

Δύο μήνες θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης

Στο Μάνχαϊμ οι φοιτητές περνούν από θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση διάρκειας δύο μηνών. Σε αυτό το διάστημα εξοικειώνονται με τους συρμούς, μαθαίνουν να διαβάζουν και να ακολουθούν τη σήμανση, αλλά και πως να φρενάρουν με τον σωστό τρόπο. Στην ουσία ακολουθούν μία κανονική εκπαίδευση ως οδηγοί τραμ. Η μόνη διαφορά είναι πως η όλη εκπαίδευση… «συμπυκνώνεται» σε λιγότερο χρόνο. Όπως εξηγεί ο Έρμπερτ, «υποθέτουμε πως όλοι οι φοιτητές που έρχονται σε εμάς, ακριβώς επειδή είναι και σπουδαστές, μαθαίνουν πιο εύκολα και γρήγορα».



Η rnv επιλέγει φοιτητές ως οδηγούς τραμ εδώ και πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 1990, με την ελπίδα πως κάποιοι από αυτούς θα έρθουν αργότερα να εργαστούν στην εταιρεία. Ο Στέφαν Γκριμ για παράδειγμα είχε δουλέψει το 1994 ως οδηγός τραμ, ενώ παράλληλα σπούδαζε διοίκηση επιχειρήσεων – και σήμερα είναι ο διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρεία.

Εξερευνώντας την πόλη με το τραμ

Η Μαρλέν Κουρκ είναι ενθουσιασμένη με την οδήγηση – «κυρίως επειδή είναι κάτι εντελώς ασυνήθιστο», όπως λέει. Με το τραμ έχει και την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα την πόλη, μιας και η ίδια μεγάλωσε στο Λύμπεκ, ενώ τα όσα μαθαίνει της είναι χρήσιμα και για τις σπουδές της.



Σύμφωνα με την εταιρεία οι φοιτητές υπογράφουν ειδικές συμβάσεις ως εργαζόμενοι φοιτητές και μπορούν να δουλεύουν έως 20 ώρες τον μήνα κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού εξαμήνου, έως και 39 ώρες τον μήνα στη διάρκεια των διακοπών. Αμείβονται με 18,56 ευρώ την ώρα, ενώ έχουν και κάποια μπόνους – για παράδειγμα όταν κάνουν μία βραδινή υπηρεσία. Η εκπαίδευσή τους είναι επίσης επί πληρωμή.

Η θετική στάση του συνδικάτου

Το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας βλέπει θετικά την απασχόληση φοιτητών, όπως αναφέρει εκπρόσωπος του συνδικάτου Verdi. Με αυτόν τον τρόπο είναι και λιγότερο πιθανό να χρειαστεί ένας εργαζόμενος σε άδεια να επιστρέψει στη δουλειά λόγω έλλειψης προσωπικού.



Σύμφωνα με την Ένωση Γερμανικών Εταιρειών Μεταφορών, στη Γερμανία υπάρχουν συνολικά 17.300 οδηγοί τραμ. Η Ένωση πάντως δεν γνωρίζει πόσοι είναι οι φοιτητές-οδηγοί. Η rnv πάντως απασχολεί συνολικά 1.200 οδηγούς τραμ και 25 φοιτητές.

Μία απαιτητική θέση

Η ευθύνη που έχει ένας οδηγός τραμ είναι μεγάλη. Με μέγιστη ταχύτητα έως και 80 χιλιομέτρων/ώρα ο συρμός χρειάζεται τουλάχιστον 90 μέτρα για να ακινητοποιηθεί. «Πιστεύω πως για κάτι τέτοιο πρέπει να είσαι πραγματικά 100% συγκεντρωμένος», λέει η Μαρλέν Κουρκ.



Η φοιτήτρια θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της να δουλεύει ως οδηγός τραμ – πιθανώς παράλληλα με μια δουλειά γραφείου. «Ο αδερφός μου ήταν οδηγός λεωφορείου, ο παππούς μου το ίδιο. Και τώρα ήθελα να δοκιμάσω κάτι λίγο διαφορετικό», λέει η Κουρκ. «Η οικογένειά μου είναι ενθουσιασμένη».



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

