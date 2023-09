Ο πρώτος πίνακας που ζωγράφισε στην τηλεόραση ο Μπομπ Ρος πωλείται για 10 εκατομμύρια δολάρια (βίντεο)

Ένα υπογεγραμμένο έργο του καλλιτέχνη Μπομπ Ρος για το πρώτο επεισόδιο της δημοφιλούς εκπομπής του «The Joy of Painting» (Η Χαρά της Ζωγραφικής) πωλείται πάνω από 9,8 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πίνακας ζωγραφικής, λάδι σε καμβά 24"x18" με τίτλο «A Walk in the Woods», δημιουργήθηκε το 1983 στην αρχή της τηλεοπτικής καριέρας του καλλιτέχνη και πωλείται από τη γκαλερί Modern Artifact στη Μινεάπολη της Μινεσότα, στις ΗΠΑ, η οποία αγοράζει και πουλά μερικά από τα πιο περιζήτητα έργα τέχνης στον κόσμο, αντίκες και αναμνηστικά.

A painting from the very first episode of Bob Ross: The Joy Of Painting has been listed for sale for almost $10 million.



A Minnesota-based gallery is selling the oil painting titled 'A Walk In The Woods' which was painted live on-air in 1983. #VMNews pic.twitter.com/2zScwqHfvr