Νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει έναν διευθυντή λυκείου στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ να ρίχνει στο έδαφος και να αφοπλίζει έναν πρώην μαθητή, ο οποίος εισέβαλε στο σχολείο και άρχισε να πυροβολεί με πιστόλι.

Ο διευθυντής του λυκείου Pauls Valley, Κερκ Μουρ, τραυματίστηκε στο πόδι κατά τη διάρκεια της επίθεσης στις 7 Απριλίου, ωστόσο κατάφερε να παλέψει με τον ύποπτο, να τον ακινητοποιήσει πάνω σε ένα παγκάκι, να του αφαιρέσει το όπλο και να τον κρατήσει υπό έλεγχο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Το βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε από τη σχολική περιφέρεια έπειτα από αίτημα βάσει του νόμου περί δημόσιας πληροφόρησης, δείχνει ένα άτομο με σκούρο φούτερ να εισέρχεται στο σχολείο και να στρέφει όπλο προς δύο μαθητές στο λόμπι. Αφού πυροβολεί, ο Μουρ ορμά προς το μέρος του, τον ρίχνει στο έδαφος και τον αφοπλίζει, ενώ οι μαθητές τρέχουν να σωθούν. Ένας ακόμη σχολικός υπάλληλος εμφανίζεται στη συνέχεια, κλωτσά το όπλο μακριά και το απομακρύνει.

Κανένας μαθητής δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση.

«Οι ενέργειες του προσωπικού και του διευθυντή, που παρενέβησαν αμέσως μόλις είδαν τον ένοπλο, έσωσαν ζωές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ερευνών της Οκλαχόμα, Χάντερ ΜακΚι.

Σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μουρ ανέφερε: «Ανυπομονώ να επιστρέψω στην εργασία μου το συντομότερο δυνατό, ώστε να συνεχίσω το έργο της ζωής μου, την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς ηγετών της Οκλαχόμα».

Οι αρχές συνέλαβαν τον 20χρονο Βίκτορ Λι Χόκινς, πρώην μαθητή του σχολείου, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη οπλοφορία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και απειλή με όπλο.

Ο Χόκινς φέρεται να δήλωσε στους ερευνητές ότι πήγε στο σχολείο με σκοπό να σκοτώσει μαθητές, τον διευθυντή και στη συνέχεια τον εαυτό του, σε μια μαζική επίθεση «όπως οι δράστες του Κολουμπάιν», αναφερόμενος στην επίθεση του 1999 στο Κολοράντο, κατά την οποία σκοτώθηκαν 12 μαθητές και ένας καθηγητής, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος. Ο διορισμένος από το δικαστήριο συνήγορός του αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

Σύμφωνα με τα αρχεία του κέντρου κράτησης της κομητείας Garvin, ο Χόκινς κρατείται με εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Η πόλη Pauls Valley είναι μια κοινότητα περίπου 6.000 κατοίκων, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Οκλαχόμα Σίτι.

