Διευρύνεται η συμμαχία BRICS: Η Ινδονησία εντάχθηκε ως κράτος-πλήρες μέλος

Η Ινδονησία εντάχθηκε στη συμμαχία αναδυόμενων οικονομιών BRICS ως κράτος-πλήρες μέλος, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τη διπλωματία της χώρας που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ομάδας, η Τζακάρτα συνεισφέρει «θετικά στη συνεργασία στον παγκόσμιο νότο».

Το αίτημα της Ινδονησίας για εισδοχή είχε εγκριθεί ήδη το 2023, στη σύνοδο της BRICS στο Γιοχάνεσμπουργκ. Ωστόσο, η Τζακάρτα αποφάσισε να περιμένει ώσπου να διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές πέρυσι και να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση προτού όντως προχωρήσει στην ένταξη.

Το ακρώνυμο BRICS παραπέμπει στα ονόματα των ιδρυτικών κρατών της συμμαχίας (αντίστοιχα η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική) που συγκροτήθηκε το 2009, αλλά πλέον η ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνει επίσης το Ιράν, την Αιθιοπία, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Τζακάρτα «χαιρέτισε» την ανακοίνωση της βραζιλιάνικης διπλωματίας, κάνοντας λόγο για «στρατηγική» πορεία με σκοπό να «αυξηθεί η συνεργασία» και να καλλιεργηθούν «εταιρικές σχέσεις με άλλα αναπτυσσόμενα έθνη».

Η χώρα της Ασίας με τον τέταρτο μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο «μοιράζεται με τα άλλα μέλη» της συμμαχίας «την υποστήριξη της μεταρρύθμισης των θεσμών παγκόσμιας διακυβέρνησης», σημείωσε η Μπραζίλια.

Δυτικοί αναλυτές θεωρούν τη συμμαχία προσπάθεια να υπάρξει αντίβαρο σε θεσμούς όπως είναι η G7.

Πηγή: skai.gr

