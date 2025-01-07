Υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς: Ο Τραμπ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αναβολή της απαγγελίας της ποινής του

Ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που καταδικάστηκε σε ποινική δίκη την άνοιξη για τις πληρωμές που έκανε εν κρυπτώ σε ηθοποιό πορνογραφικών ταινιών για να αγοράσει τη σιωπή της, δεν κατάφερε χθες Δευτέρα να εξασφαλίσει αναβολή της απαγγελίας της ποινής του, που προβλέπεται να γίνει την Παρασκευή, δέκα ημέρες πριν από την ορκωμοσία του.

Στον νιοστό νομικό ελιγμό τους, συνήγοροι αυτού που θα είναι από την 20ή Ιανουαρίου ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ απαίτησαν την Κυριακή, καταθέτοντας έφεση σε εισαγγελία του Μανχάταν, την «αυτόματη αναστολή» της ποινικής διαδικασίας.

Αυτή η τελευταία σχεδιάζει, δυνάμει διαταγής που έδωσε την 3η Ιανουαρίου δικαστής της πολιτείας της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν, η ποινή του κ. Τραμπ να απαγγελθεί την 10η Ιανουαρίου στις 09:30 (τοπική ώρα· 15:30 ώρα Ελλάδας).

Έτσι, έπειτα από σειρά αναβολών, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένει να μάθει την ποινή του, αν και ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας που επανεξελέγη την 5η Νοεμβρίου a priori δεν αναμένεται να εκτίσει ποινή φυλάκισης.

«Η προσφυγή του κατηγορούμενου για την αναστολή της διαδικασίας απορρίπτεται», συμπεριλαμβανομένης «της απαγγελίας της ποινής που προβλέπεται τη 10η Ιανουαρίου», ανέφερε σε απόφασή του που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν, που είχε προεδρεύσει την άνοιξη του 2024 στη δίκη για την υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς.

Στην έφεσή τους οι συνήγοροι του κ. Τραμπ κάλεσαν τον δικαστή να ακυρώσει την απαγγελία της ποινής και όλη τη διαδικασία επικαλούμενοι την «ασυλία» του κ. Τραμπ κι αξίωσαν η υπόθεση «να εγκαταλειφθεί».

Οι δυο νεοϋορκέζοι δικηγόροι, ο Τοντ Μπλαντς και ο Εμίλ Μπόουβ, προαλείφονται εξάλλου να γίνουν αντίστοιχα οι υπ’ αριθμόν 2 και 3 στο υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ β΄.

Αλλά ο εισαγγελέας Άλβιν Μπραγκ, που χειρίστηκε την υπόθεση, κάλεσε χθες το δικαστήριο «να απορρίψει» το αίτημα αναβολής και να «απαγγείλει την ποινή όπως προβλέπεται τη 10η Ιανουαρίου».

Έπειτα από δίκη που διήρκεσε έξι εβδομάδες εν μέσω προεκλογικής ατμόσφαιρας, σε ηλεκτρικό κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε την 30ή Μαΐου 2024 ο πρώτος πρώην πρόεδρος (2017-2021) που καταδικάστηκε ποτέ σε ποινική δίκη.

Το σώμα ενόρκων του δικαστηρίου του Μανχάταν τον έκρινε ένοχο και για τις 34 κατηγορίες που αφορούσαν απάτη για να καταβληθεί μυστικά ποσό 130.000 δολαρίων στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ, λίγο καιρό πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2016.

Δεν επρόκειτο απλώς για εξαγορά της σιωπής της για σεξουαλική συνεύρεση που εκείνη ανέφερε πως είχαν με τον δισεκατομμυριούχο, αλλά για «λογιστική απάτη με επιβαρυντικές περιστάσεις για να αποκρυφτεί συνωμοσία ώστε να αλλοιωθεί το αποτέλεσμα των εκλογών του 2016», σύμφωνα με τη δικαιοσύνη.

Ο κ. Τραμπ και το περιβάλλον του έχουν καταγγείλει άπειρες φορές τη «μασκαράτα» και το «κυνήγι μαγισσών» που οργανώθηκε κατ’ αυτούς από λειτουργούς της δικαιοσύνης της Νέας Υόρκης και την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήδη απέτυχε τον Δεκέμβριο να ακυρωθεί αυτή η ιστορική ετυμηγορία σε βάρος του με την επίκληση της προεδρικής ασυλίας του, που αποφάσισε να διευρυνθεί το Ανώτατο Δικαστήριο την 1η Ιουλίου - επ’ ωφελεία του πρώην και μέλλοντος προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

